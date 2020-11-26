前Fed副主席傳任白宮經濟顧問 拜登財金團隊下周揭曉 

美國總統當選人拜登的財金團隊逐漸成形，盛傳聯準會 (Fed) 前主席葉倫有望出任財政部長之後，CNBC 報導，拜登考慮任命非裔學者、曾任 Fed 副主席的佛格森 (Roger Ferguson) 擔任美國國家經濟委員會 (NEC) 主席，以及延攬商品期貨交易委員會 (CFTC) 前主席 Gary Genselr 擔任副財長。

如果佛格森獲任命，將接替目前在川普政府由庫德洛 (Larry Kudlow) 擔任的職位。佛格森 3 月退休，卸下美國教師退休基金會 (TIAA) 執行長職務，他在 1999 年至 2006 年擔任 Fed 副主席，是拜登考慮過的財長人選之一；911 恐攻後，時任 Fed 主席的葛林斯潘曾委託他代為執行 Fed 因應市場危機的計畫。

交接團隊的官員表示，拜登將在下周三 (12 月 2 日) 任命幾個主要的財金官員。

另一個出現在拜登財金團隊臆測名單的人選，是美國運通 (AE) 前執行長謝諾 (Kenneth Chenault)。佛格森和謝諾都有華爾街背景，也和矽谷有關聯：佛格森是 Alphabet 董事，謝諾則是 Airbnb 和臉書的董事。

彭博則報導，除了佛格森，拜登也考慮任命貝德德高階主管 Brian Deese 擔任 NEC 主席，他在貝萊德監督永續投資策略，曾是歐巴馬總統對氣候、保育和能源的高級顧問。

NEC 由總統最核心的經濟顧問組成，被視為經濟政策的「作戰室」，尋求政府機關之間優先事務協調一致。由於 NEC 成員無須過國會這關。通常由企業領袖和對產業友善的幕僚組成。

另一個常和 NEC 混淆的是經濟顧問委員會 (CEA)，這個機構主要由一小群專家學者組成，雖然也為總統提供經濟建言，但功能比較接近智庫，通常為白宮擘劃未來的方向和目標。

如果上述職務人選確定，拜登的財金團隊還有商務部長、美國貿易代表署 (USTR) 署長、證券交易委員會 (SEC) 主席、消費者金融保護局 (CFPB) 局長、CEA 主席尚待任命。

其餘尚待確認的重要職缺，還有聯準會兩席理事懸缺。現任總統川普任命的薛爾頓女士 (Judy Shelton) 迄今未能獲參議院批准。