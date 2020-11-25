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亞洲公司治理評鑑出爐 台灣排名進步 總得分創歷年最高

亞洲公司治理評鑑出爐 台灣排名進步至第四 總得分創歷年最高。(鉅亨網資料照)
亞洲公司治理評鑑出爐 台灣排名進步至第四 總得分創歷年最高。(鉅亨網資料照)

金管會晚間表示，亞洲公司治理協會 (ACGA) 於今 (25) 日第 20 屆年會公布 2020 年亞洲公司治理評鑑結果，在 12 個亞洲市場評比中，台灣排名從上次的第五名進步到第四，僅次澳洲、香港及新加坡，除整體排名進步外，總得分 62.2 分，為歷年來最佳成績。

金管會表示，於 12 個受評市場中，僅台灣與澳洲是在所有構面評分上均較上屆提升的市場，並進一步縮短與香港的 63.5 分及新加坡的 63.2 分之差距。

金管會表示，依據 ACGA 公布之亞洲公司治理評鑑結果，台灣今年重要表現有二，第一、台灣為本次評鑑進步最多的國家，且在評鑑項目「政府與公共治理」類別得到 68 分，與澳洲並列第一；「監理機構」類別得 66 分，則列第二，僅次於香港的 69 分。

第二、金管會推出公司治理 3.0 - 永續發展藍圖，關注於 ESG 生態系與永續報告書的強化，及將全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative, GRI）準則的適用對象推及公布永續報告書的上市櫃公司。

有效的公司治理是公司永續發展和健全資本市場的關鍵，金管會今年 8 月推出了為期三年的「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」，期望建立完整公司治理生態系統及強化上市櫃公司對 ESG 風險的應變能力，相關努力也獲 ACGA 肯定。

金管會表示，未來將繼續與資本市場參與者合作，深化公司治理文化，支持永續發展，建構具國際競爭力的資本市場。

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