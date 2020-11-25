佳穎精密自亞昕國際購入敦南街都更土地 成主要出資者

沖壓件廠佳穎精密 (3310-TW) 今 (25) 日發布重大訊息，將以 13.75 億元自亞昕國際 (5213-TW) 購入台北市敦南街的都更案土地 250 坪，並將依土地持分比例與亞昕、國原營造共同投資興建住宅大樓，預計在明年取得建照，正式啟動，其中佳穎將依出資金額比例持有 71.4% 建案，成為都更案的主角。

佳穎精密、國原營造、亞昕國際將共同投資興建此台北市敦南街都更案，毗鄰豪宅「敦南寓邸」，基地目前面積為 347 坪，三面臨路，未來可望擴大整合，興建完工後，將以敦南街為門牌。此都更案將由亞昕國際擔任都更實施者，在佳穎購入 250 坪土地之後，佳穎成為此案主角，等於未來整個建案佳穎將持有 71.4% 的比例。

佳穎精密、國原營造及亞昕國際在此都更案的共同投資興建出資比例，也依土地持分比例計算，佳穎精密出資 71.4%，亞昕國際出資 14.2%，國原營造出資 14%，執行此北市都更案，預計明年 1 月完成權利變換等程序之後申請建照並推案，建案預計兩年半完成。

亞昕國際今日將以 13.75 億元金額出售台北市敦南街的都更案土地 250 坪給佳穎精密，預計處分利益為 5.2 億元，預計 12 月底前入帳，有助亞昕國際今年獲利，亞昕國際今年前三季稅後虧損 317 萬元，每股虧損 0.01 元，在售地入帳獲利 5.2 億元，每股貢獻達 1.5 元。

國原營造及亞昕國際分別為佳穎精密的重要股東，國原營造持有佳穎股權比例 9.3%，亞昕持有佳穎 7.04% 股權。佳穎精密內部原即設立營建部門，過去也與亞昕合作過林口的建案。

佳穎今年前三季財報稅後純益 2687 萬元，每股純益 0.54 磡第四季由於汽車沖壓件業務湧入，可望在獲利上有明顯表現。