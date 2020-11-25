內外資聯手砍聯電4.5萬餘張 買盤轉進航運股

台股在獲利了結賣壓出籠下，失守 5 日線，三大法人同步賣超 138.37 億元，其中權值股聯電遭內外資聯手調節 4.5 萬張，而有旺季效應加持的航運股，包括長榮、華航、陽明，成為買盤追捧新標的。

外資今 (25) 日持續賣超台股 106.32 億元，投信與自營商也同步站在賣方，分別賣超 9.73 億元、22.32 億元，合計三大法人共賣超 138.37 億元。

外資買超主要鎖定航運族群，包括長榮 4.1 萬餘張、華航買超 1.2 萬餘張、陽明也獲 1 萬餘張買超，今天直攻漲停的萬海也獲外資 6818 張買超，面板雙虎友達與群創也分別獲外資買超 2.2 萬張、1.5 萬張。

外資賣超個股則以聯電為首，遭調節 4.2 萬張，台灣 50 反 1 也遭調節 3.4 萬張，華邦電遭賣超 2.3 萬張、台積電 1.2 萬張，玉山金也遭外資賣超調節 9449 張。

自營商買賣超主要以 ETF 為主，台灣 50 反 1 獲買超 5 萬多張，國泰永續高股息獲買超 7747 張、長榮航與陽明分別獲買超 3806 張、2851 張；富邦 NASDAQ 反 1 也獲買超調節 2542 張。

賣超部分，元大 S&P 石油遭賣超 9737 張、街口布蘭特油正 2 賣超 9325 張、元大滬深 300 正 2 賣超 5113 張、華邦電與群創分別遭調節 4244 張、3234 張。

投信買超個股首推友達獲買超 5028 張、長榮買超 4855 張、元晶 3547 張、旺宏 1134 張、陽明 1000 張；賣超前五大分別為聯電 2723 張、大成鋼 2150 張、中華電 1279 張、正隆 885 張、群創 830 張。