揚秦明日啟動上櫃前競拍 底價48元 12/16掛牌上櫃

連鎖餐飲集團揚秦 (2755-TE) 為配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，採競價拍賣及公開申購方式辦理，將於明 (26) 日啟動上櫃前競拍，競拍張數 1360 張，底價為 48 元，預計 12 月 16 日正式掛牌上櫃。

揚秦上櫃前競拍自明日展開至 11 月 30 日止，競拍底價為 48 元，每標單最低為 1 張，最高 178 張，並於 12 月 2 日上午 10 點於證交所開標，依法以投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

揚秦旗下擁有知名早午餐連鎖餐飲品牌麥味登，另有自創連鎖品牌炸鷄大獅和 REAL 真 ‧Café‧Bread，三品牌皆以國民美食為主要發展方向，其中，麥味登已深耕台灣 30 餘年，炸鷄大獅則於今年起開放加盟，並揮軍海外，成為未來主要在海外拓展市場的主力。

展望未來，揚秦執行長卓靖倫表示，揚秦專注於經營國民美食，過去三年麥味登每年新展店數約 110-120 家，接下來將鼓勵既有優良加盟主採取區域精耕方式，輔導其開設在區域的第二或第三家門市，持續添新營運動能。

而炸鷄大獅明年將加快國內外展店速度，目標至明年底總店數將達百店里程碑。

揚秦前三季合併營收 10.85 億元，年增 14.04%，其中，供貨加盟店的商品買賣收入占比近 70%，直營店餐飲收入占比約 21%，而稅後純益 4872 萬元，年增 4.48%，每股純益 (EPS)2.71 元。