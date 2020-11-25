數位轉型趨勢夯 精誠明年展望樂觀

資訊服務商精誠資訊 (6214-TW) 今 (25) 日召開法說，精誠表示，隨著數位轉型已成為趨勢，近一、兩年政府與企業都有共識，朝數位轉型 AI 發展，為營運帶來商機，明年展望樂觀看待。

精誠近年來以併購、入股等形式，擴大營運規模，帶動營收逐年創高。今年前 3 季在大型企業客戶與大型專案收入認列、金融科技創新需求及純網銀服務帶動下，營收成長 7%，且本業獲利已超越去年全年。

以產業別營收占比來看，精誠最大應用來自金融、占比 33％，其次為科技業、25%，政府教育 12%，零售流通 11%，製造及服務業各 6%，通信網路 4%，醫療 3%。

精誠表示，近一、兩年政府與企業都有共識，朝數位轉型 AI 發展，資服業的成長動能主要來自政府預算、產業開放 (如網銀開張) 及物聯網與 AI 等科技進步，法規的改變也是商機。

精誠強調，疫情帶動的遠距工作需求，使遠距協作工具、雲服務、資安防護等業務持續成長，加上新投資車聯網領域的寶錄電子也帶來合作綜效，且數位轉型已是趨勢，對明年營運展望樂觀看待。

精誠日前也宣布推出整合 AI、HPC、雲端運算的雲端服務新品牌 GARAOTUS，GARAOTUS 團隊業務拓展初期鎖定日本、韓國、香港及新加坡等地區，協助基因工程等需大量且快速計算資源的醫療組織與政府機構，加速研發計畫發展，也計劃將觸角深入北美等地區。