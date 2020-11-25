大樹攜手日本SUGI藥局 將引進逾200個品項

大樹 (6469-TW) 今 (25) 日宣布，與日本 SUGI 藥局 (スギ薬局) 舉辦亞太發展合作簽約儀式，雙方將結合經營策略、商品引進、人才交流、共同行銷等資源，首站選擇台灣，明年將開始在大樹通路銷售 SUGI 的保健食品、藥品及日用品等，共 200 個品項。

大樹與日本 SUGI 藥局共同搶攻亞洲區域健康照護新商機，大樹將獨家販售 SUGI 商品，並同時在實體與虛擬通路同步上架。

因應疫情，簽約儀式透過視訊連線舉行，大樹董事長鄭明龍表示，雙方簽訂台、中、港澳獨家代理權，大樹將優先在台灣開店中店或複合式雙品牌概念店，預計合作第 2 年內 150 家將完成，並計劃在 2 年後進軍中港澳。

日本 SUGI 藥局已成立 45 年，擁有超過 1300 家門市，品項多達 1000 多種，門市除提供藥品、保健品、食品銷售、處方調劑外，也提供疾病預防及身體檢測的服務。大樹預計初期上架 200 個商品，除引進 SUGI 自有品牌，未來也會透過 SUGI 引進其它日本產品，為營運添新動能。

大樹指出，未來醫護藥局不只提供藥品，將朝向健康照護型藥局，提供預防生病、檢查身體及照護等服務，大樹自 2021 年起啟動第 2 個 5 年計畫大健康產業 4000 交易平台，透過第 5 代實體加網路虛擬的智慧藥局，將醫院、診所、藥局、居家資料匯流，打造個人健康資料庫。