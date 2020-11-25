電子權值股無力撐盤 台股下挫68點收13738點失守5日線

美股周二收高，道瓊指數首度站上 3 萬點，亞股今 (25) 日同步走揚，不過，台股持續陷高檔震盪，電子權值股無力撐盤，終場指數翻黑下挫 68.3 點或 0.49%，收在 13738.83 點，失守 5 日線，成交值 2636.12 億元。

台積電今日開高走低，隨著獲利了結賣壓出籠，終場翻黑下跌約 1%，收在 487 元；聯電持續受買盤青睞，但漲勢並不如前兩日強勁，終場上漲約 0.8%，收在 38.45 元；聯發科、大立光、台達電等大型權值股均遭到調節，震盪走跌。

其他權值股方面，塑化族群回穩，台塑、台化、台塑化均在盤面上表現；金融股互有漲跌，中信金、富邦金等股價走升，玉山金賣壓沉重跌逾 1%。

傳產今日表現相對有撐，其中貨櫃航運持續受漲價利多加持，長榮及陽明大漲 3-4%，萬海則亮燈漲停；航空雙雄華航及長榮航分別漲逾 6%、4%，表現強勢。

美國總統當選人拜登準備展開交接，市場看好拜登概念股未來表現，包括太陽能族群的碩禾今日率先亮燈漲停，元晶、磐亞、達能、安集等漲勢也相當強勁。

此外，美國電動車大廠特斯拉市值首度飆破 5000 億美元，激勵相關供應鏈連袂走強，包括和大、智伸科、康普、建準、健和興等，但尾盤漲勢略有收斂。