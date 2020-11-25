【日盛投顧】指數失守5日線 航運、觀光抗跌

◆四大主軸

多 空：指數失守 5 日線 航運、觀光抗跌

區 間：13,600-14,000

主 流：航運、觀光、再生能源、生技

◆大盤：5 日均線失守

1. 台股目前在 10 日線 (13,627 點)、月線(13,252 點) 之上，失守 5 日線(13,773 點)，尾盤賣壓湧現，最終下跌 68.3 點，跌幅 0.49%，收在 13,738.83 點，成交金額為 2,654.40 億元。三大法人合計賣超 138.38 億元，外資賣超 106.32 億元、投信賣超 9.73 億元、自營商賣超 22.32 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量平，仍有下跌出量疑慮，後勢仍需量價得宜。

（2）、均線：支撐為 10 日線 (約 13,627 點) 附近，壓力為 14,000 點附近。

（3）、技術指標：KD 交叉向下，K 值高於 80 處於超買區，短線高檔震盪。

3. 櫃買指數跌幅 0.23%，收在 172.22 點，仍守在 5 日線之上。支撐約 169.5 點附近，壓力為 175 點附近，KD 向下，K 值高於 80 處於超買區，短線高檔整理。

4. 觀盤重點：指數失守 5 日線，短多格局轉弱，建議持股比重降至五成附近，而波段支撐端看月線，月線不破仍是波段偏多。台股選股方向為半導體、被動元件、金融、車用、內需等族群。

◆結構：航運、觀光、再生能源、生技走勢強勁

1. 航運：缺櫃、租船成本上漲，貨櫃航運漲價潮，第四季漲幅逾 5 成，相關個股如 2615 萬海、2603 長榮、2609 陽明等同步受惠，隨著疫苗即將問世，帶動航空載運需求商機，2610 華航、2618 長榮航雙雄走強。

2. 觀光：新冠肺炎疫苗利多出爐下，邊境旅遊開放又露出一絲曙光，激勵族群如 2731 雄獅、2727 晶華、2723 美食 KY 等個股上揚。

3. 再生能源：相關風力發電、氫能源等再生能源，受惠美國新政府再生能源政策加持，成為市場焦點，相關個股如 1513 中興電、1519 華城、9958 世紀鋼、2031 新光鋼等股價收紅。

4. 生技：6547 高端疫苗與馬來西亞公司 MMSB 簽訂新冠疫苗採購合約，將成台灣首例外銷合作案，股價聞訊漲停，帶動防疫股 4736 泰博、4142 國光生、6598ABC-KY 等股價抗跌。

