9、10月統一發票開獎 千萬特別獎獎號42024723

109 年 9、10 月期統一發票獎號今 (25) 日公布，千萬元特別獎號碼為 「42024723」；200 萬元特獎號碼為「64157858」，中獎發票自今年 12 月 6 日起開始兌領，期限至明年 3 月 5 日。

109 年 9、10 月期統一發票中獎號碼如下，特別獎 (1000 萬元) 「42024723」；特獎 (200 萬元) 「64157858」；頭獎 (20 萬元) 3 組分別為 「68550826」、「84643124」、「46665810」。另增開六獎 2 組，末 3 碼為 「651」、「341」。

幸運中獎的民眾請於今年 12 月 6 日至明年 3 月 5 日到指定兌獎據點領獎，若已於電子發票整合服務平台設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，本期獎金將自 12 月 6 日起自動匯入該帳戶。

財政部提醒，郵局已不提供統一發票兌獎服務，民眾除了可從統一發票官方 APP 兌獎外，也可在實體代發獎金據點如第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農 (漁) 會信用部、信用合作社兌獎，另外，7-11、全家、萊爾富、OK 四大便利商店與全聯福利中心、美廉社等超過 1.3 萬個據點也都可以兌獎。