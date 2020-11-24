力積電股臨會補選3名獨董 林憲銘、吳重雨入列

力晶集團旗下力積電 (6670-TE) 今 (24) 日召開股東臨時會，會中通過補選 3 席獨立董事，包括緯創 (3231-TW) 董事長林憲銘，前交大校長、也是聯發科 (2454-TW) 現任獨董吳重雨，及曾任宏達電 (2498-TW) 手機事業總經理的張嘉臨。
力積電將於 12 月正式登錄興櫃，明年申請上市，加速重返資本市場腳步。為配合申請興櫃股票掛牌規劃，力積電今日股東臨時會上，提請補選 4 席董事，包括 3 席獨立董事及 1 席董事，任期從今日起至 2023 年 5 月 26 日。
力積電股東臨時會上通過，由前進智能創辦人暨董事長張嘉臨、晶神醫創董事長兼技術長吳重雨，及緯創 (3231-TW) 董事長暨策略長林憲銘擔任獨立董事，3 位獨董都大有來頭。
其中，張嘉臨曾是高盛全球合夥人，並於 2012 年加入宏達電，歷任宏達電財務長、手機事業總經理，2 年前離開宏達電，自行創立前進智能公司。
吳重雨為交通大學電子工程博士，曾擔任交通大學校長，為 IC 設計業界重量級人物，與聯發科 (2454-TW) 董事長蔡明介交情匪淺，也擔任聯發科、創意 (3443-TW) 現任獨董；林憲銘則是緯創、緯穎董事長，曾擔任宏碁 (2353-TW) 總經理。