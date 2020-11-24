〈國研院攜手安謀〉助半導體發展 簽訂AI運算矽智財學研專案

科技部旗下國研院半導體中心今 (24) 日宣布，與矽智財大廠安謀 (Arm) 簽訂 AI 運算矽智財學研專案 (AFA 學研版)，協助台灣學術界進行 AI 晶片設計研發、新創，並培育高階 AI 晶片人才，國研院成為亞洲首個與安謀簽約的單位，也是全球第一個獲得 AFA 學研版合約的法人單位。

安謀台灣總裁曾志光表示，安謀近年積極投入 AI 矽智財、軟體平台研發，這次與國研院半導體中心合作，國研院將是全球首家獲得安謀最新發表的類神經處理器 Ethos-N78 授權的學術機構，希望藉由 AFA 學研版合作，協助政府串接產官學研資源，打造 AI 異質運算學研平台。

AI 晶片設計複雜度極高，其中，AI 運算主要由 AI 晶片中的 CPU(中央處理器)、GPU(圖形處理器)、NPU(神經網路處理器) 等 AI 處理器執行，因應未來 AI 技術發展，安謀去年 7 月發表全新矽智財授權模式 AFA (Arm Flexible Access)，並陸續推出學研版及新創版。

安謀 AFA 矽智財授權模式，可讓 SoC(系統單晶片) 設計團隊在取得矽智財授權前就開始進行研究，之後再針對生產部分進行付費，國研院半導體中心與安謀簽約後，可望降低學術界降低 AI 晶片設計門檻、加速技術實現，未來也可望協助學研團隊轉往新創發展。

安謀自去年推出 AFA 授權模式後，陸續與國際知名大學，包含英國劍橋大學、美國哈佛大學等簽訂 AFA 學研版，而光 AFA 基本版也與全球逾 70 家企業簽訂合作，其中，台灣廠商就超過十家，顯示台灣在半導體產業具備技術優勢。