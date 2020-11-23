瑞銀：經濟復甦取決兩大關鍵 估最快2022年恢復疫情前水準

歐美疫情死灰復燃為經濟復甦蒙上陰影，瑞銀認為，經濟復甦程度取決於兩大關鍵，包括疫苗的開發進度與政策支持將成為刺激經濟復復甦的動力，預估整體經濟要等 2022 年才有可能恢復疫情爆發前的水準。

瑞銀表示，疫情導致全球經濟活動停滯，在高度不確定性的背景下，資本支出可能保持低迷，家庭降低儲蓄率程度相對有限，換言之，經濟初期復甦應會呈現漸進式且不均的，而不同國家和地區之間的差異程度更大。

瑞銀資產管理多重資產配置策略主管 Evan Brown 表示，從 3 月下旬以來，全球風險資產已大幅上漲，原因除政策刺激外，已開發國家的公衛成果和經濟活動，都取得了逐步的進展，但即便經濟逐漸復甦，潛在的安全隱憂將使需求和產能在 2020 年及以後維持在低於疫情之前的水準。

Evan Brown 進一步指出，經濟復甦的最有力決定因素將是現在仍然未有定局的疫苗開發或已獲實證的治療方案，其次則是政府的政策重點從提供紓困轉為對經濟的刺激，因此除了醫學領域突破，公共政策決策在決定復甦的型態上將扮演關鍵的角色。

瑞銀表示， 經濟欲擺脫疫情衝擊，除了必須在醫學領域取得突破，公共政策決策在決定復甦的型態上將扮演關鍵的角色，預期未來經濟成長將呈現勾字形復甦。