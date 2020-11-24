〈5G論壇〉全台5G用戶數三年後上看1200萬戶 六都涵蓋率將達9成

遠傳 (4904-TW) 執行副總曾詩淵今 (24) 日表示，隨著電信商積極擴大基地台建設速度，以及手機 5G、相關設備晶片推動整體生態鏈，預估三年後，全台 5G 用戶數將從目前的不到百萬戶，增加至 1200 萬戶，且六都 5G 涵蓋率將達 9 成。

國家通訊委員會 (NCC) 與財團法人電信技術中心舉辦「5G 創新應用服務研討會」，曾詩淵以企業 5G 創新應用與挑戰為主題進行分享。

曾詩淵指出，遠傳目標年底前，5G 用戶將達 30 萬戶，隨著 5G 手機新機陸續上市，掀起換機潮，看好年底 5G 用戶數將超越 30 萬用戶，三年內 4G 升級 5G 轉換率將達 50%。

曾詩淵表示，全球共有 129 個國家、400 個電信商投入 5G 發展，預期 2025 年 5G 用戶數將達 28 億戶，占全球手機用戶的 30%，其中，台灣三年後，5G 用戶數上看 1200 萬戶，將比現今多逾 10 倍以上。

隨著 5G 成為主流技術，以全球各電信商發展狀況來看，2027 年全球網路覆蓋率將達 50%，台灣則是在電信商積極建置基地台下，台灣三年後，六都 5G 涵蓋率可達 90%。

曾詩淵認為，雖然 5G 已經商轉，但相較於 4G 時代仍面臨許多挑戰，除終端設備尚不普及、成本較高，還包括工廠對數位化程度有落差、需要客制化的成本效益評估、結合 SI 提供解決方案，以及不同產業有不同應用項目，需跨領域相關能力人才。