〈台股盤中〉台積電、鴻海走弱拖累創高後拉回 13900點得而復失

台股今 (24) 日在美股四大指數收紅帶動下，早盤以上漲 40.83 點開出，一度衝上 13951.17 點，再創台股盤中新高，但午盤前受賣壓出籠，台積電、鴻海等權值股翻黑走弱，拖累指數盤中由紅翻黑，13900 點得而復失，預估成交量達 2900 億元。

觀察蘋概三王表現，權王台積電早盤一度叩關 500 元大關，但盤中受賣壓影響，盤中翻黑拖累大盤走弱，回測 5 日線支撐，鴻海同樣由紅翻黑，午盤前維持盤下震盪，大立光則維持平盤上下震盪。

盤面上強勢指標，晶圓代工廠聯電受惠產能滿載，延續昨日漲勢，早盤最高來到 39.3 元，改寫 2002 年 7 月以來新高，市值更超越股王大立光，扮演撐盤角色，載板三雄中景碩衝上漲停價位，南電、欣興漲幅也超過半根停板。

被動元件族群同樣受惠漲價題材，國巨漲幅超過 2%，領漲同族群華新科、奇力新、晶技、禾伸堂表現也不俗，另外，面板股友達、群創同樣受惠報價漲價，漲幅也超過 2%。

觀察盤面上資金集中電子權值股，傳產族群走勢則相對平淡，電子族群盤中成交占比更一度來到 80%，依類股來看，盤面上僅航運、造紙、營造、水泥類股維持小漲格局，其餘類股則相對弱勢。

法人表示，大盤創高後多頭格局不變，年底台股可望蓄勢向上挑戰 14000 點，但投資人仍須居高思危，留意電子權值股漲多拉回、獲利了結賣壓，短線預計由中小型接棒補漲，而外資現貨雖持續加碼買進，但期貨方面持續減碼多單，截至昨日多單未平倉口數已降 1.7 萬口。