默克藥廠斥資4.25億美元收購OncoImmune 以獲潛在新冠藥物專利權

為了加速新冠病毒 (COVID-19) 藥物研發，默克藥廠 (Merck) 計劃以 4.25 億美元現金收購生技公司 OncoImmune，以獲取新冠病毒潛在藥物 CD24Fc 的專利權。

默克週一 (23 日) 發布聲明表示，根據今年 9 月一項後期臨床試驗結果，CD24Fc 有助於將新冠病毒住院患者的呼吸衰竭或死亡風險降低 50％以上，一項針對 203 名患者數據顯示，接受 CD24Fc 的患者臨床症狀出現改善的可能性高於 60%。

消息發布後，默克 (MRK-US) 盤前上漲 2.14％，至 82.17 美元。

默克盤前股價 (圖：Investing.com)

除了標準治療外，CD24Fc 還可作為靜脈輸液 (intravenous infusion)，隨著美國日均新增確診病例將近 17 萬，且住院數持續突破新高水平，CD24Fc 可顯著加速患者康復，同時降低死亡或病況惡化風險。

默克研究主管 Roger Perlmutter 認為，光靠 OncoImmune 的規模無法製造出 CD24Fc 來治療患者或使他人受益，唯有仰賴默克的能力，才能將 CD24Fc 帶給更多需要的人。

默克計劃進行部分產能轉移，以便生產 CD24Fc，目標在明年中前達成生產目標。

Perlmutter 表示，直到有充足供應量供人們使用為止，該公司不打算申請美國食品及藥品監督管理局 (FDA) 的緊急使用許可 (EUA)。