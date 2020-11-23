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默克藥廠斥資4.25億美元收購OncoImmune 以獲潛在新冠藥物專利權

默克藥廠斥資4.25億美元收購OncoImmune 以獲潛在新冠藥物專利權 (圖：AFP)
默克藥廠斥資4.25億美元收購OncoImmune 以獲潛在新冠藥物專利權 (圖：AFP)

為了加速新冠病毒 (COVID-19) 藥物研發，默克藥廠 (Merck) 計劃以 4.25 億美元現金收購生技公司 OncoImmune，以獲取新冠病毒潛在藥物 CD24Fc 的專利權。

默克週一 (23 日) 發布聲明表示，根據今年 9 月一項後期臨床試驗結果，CD24Fc 有助於將新冠病毒住院患者的呼吸衰竭或死亡風險降低 50％以上，一項針對 203 名患者數據顯示，接受 CD24Fc 的患者臨床症狀出現改善的可能性高於 60%。

消息發布後，默克 (MRK-US) 盤前上漲 2.14％，至 82.17 美元

默克盤前股價 (圖：Investing.com)
默克盤前股價 (圖：Investing.com)

除了標準治療外，CD24Fc 還可作為靜脈輸液 (intravenous infusion)，隨著美國日均新增確診病例將近 17 萬，且住院數持續突破新高水平，CD24Fc 可顯著加速患者康復，同時降低死亡或病況惡化風險。

默克研究主管 Roger Perlmutter 認為，光靠 OncoImmune 的規模無法製造出 CD24Fc 來治療患者或使他人受益，唯有仰賴默克的能力，才能將 CD24Fc 帶給更多需要的人。

默克計劃進行部分產能轉移，以便生產 CD24Fc，目標在明年中前達成生產目標。

Perlmutter 表示，直到有充足供應量供人們使用為止，該公司不打算申請美國食品及藥品監督管理局 (FDA) 的緊急使用許可 (EUA)。

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