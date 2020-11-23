連假購物節帶動 10月零售、餐飲營業額連四紅創歷年同月新高

經濟部統計處今 (23) 日公布 10 月批發、零售及餐飲業營業額，統計處副處長黃偉傑表示，在中秋、國慶連假聚餐需求帶動下，10 月零售、餐飲業營業額分別達 3518 億元、666 億元，年增 3.3%、3.1%，連四紅、同創歷年同月新高，批發業則受外銷力道減緩，較去年同期下滑。

從個別業別分析，10 月零售業營業額 3518 億元，月增 9.5%、年增 3.3%，其中，受惠節慶連假、百貨週年慶活動，百貨公司年增 15%，布疋及服飾品零售業也年增 24%，電子購物及郵購業則因線上週年慶、雙 11 檔期促銷，年增 10%，僅燃料零售業受汽柴油價格下跌影響，年減 18%。

餐飲業方面，10 月餐飲業營業額達 666 億元，月增 3.3%、年增 3.1%，創歷年同月新高，其中，餐館業因連假聚餐、出遊商機，加上適逢百貨公司週年慶帶來集客效應，年增 6.3%，外燴及團膳承包業則受邊境管制衝擊，年減幅仍達 30.3%。

批發業 10 月營業額則為 8927 億元，月減 7.4%、年減 0.4%，其中，建材及布疋服飾品批發業因國外疫情尚未有效控制，導致外銷力道持續受挫，各年減 6.1%、7.6%，化學材料批發業也因油價下滑，年減 5.8%，僅藥品及化粧品批發業、機械器具批發業年增 10.8%、1.4%。

展望未來，黃偉傑表示，批發業 11 月進入耶誕節及元旦鋪貨旺季，加上手持行動裝置新品上市及遠距商機持續，營收可望增溫，零售業也可望在國人消費動能持續、電商雙 11 採購旺季展開下，成長動能延續，餐飲業則因空廚仍受疫情衝擊，成長動能相對有限。

統計處預估 11 月批發、零售、餐飲業營業額年增率將落在 0.2 到 3.2%、0.5 到 3.5%、-0.9 到 2.1%。