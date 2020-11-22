〈台股風向球〉技術面乖離大 修正壓力蠢動

台股上周再度大漲 443 點，續寫歷史新高紀錄，也令萬三關卡成為下檔強力防線，不過，隨著美股回檔震盪，外資也連 2 日略見獲利了結出脫持股，法人提醒，接下來一周將是技術面乖離過大後的回檔壓力，尤其各國疫情恐加劇，只要有任何風吹草動都將引發修正壓力。

法人認為，台股周線連 3 紅，累計 11 月以來加權指數已飆漲 1170 點，目前最大的不確定性並非訊息面，而是技術面正乖離偏大，一旦全球疫情加劇令投資信心下滑，勢將先引發一波獲利了結賣壓。

其中，台積電股價對大盤牽一髮而動全身，台積電若持續處修正格局，大盤要再墊高並非易事，法人建議將台積電能否站回 500 元價位列為短線主要觀察方向之一。

在疫情的訊息面上，美國確診人數已突破 1100 萬，且死亡人數已突破 25 萬人，紐約市將關閉學校；亞洲疫情狀況也並不樂觀，南韓單日確診近日再度突破 300 人關卡，首爾社交距離層級從 19 日向上調升，而日本近日單日新增確診首度超過 2000 例，香港則於 21 日公布新增約 45 例確診，為近 3 個月來單日新高，將進一步收緊社交距離措施。

法人認為，疫苗開發利多觸發了 11 月的熱絡行情，然而，對目前疫情蔓延緩不濟急，疫苗和疫情訊息的消長將連動股市上下震盪，不排除短線市場將再反映疫情訊息的紛擾。

從籌碼面來看，過去一周外資積極在集中市場買超近 500 億元，累計 11 月以來買超近 1500 億元，是這波大盤衝高主要功臣，而買超前 10 大標的有 4 檔為金控股、2 檔為電子權值股，顯然對後市看法仍偏樂觀。

永豐投顧進一步說明，美國總統選舉後，多方天花板已被移除，再加上疫苗陸續傳來佳音，多頭攻勢可期，唯短線漲幅大應買黑不買紅，其中，美股漲勢集中到科技、尤其是半導體，顯示市場風險性偏好升高，有過於樂觀的可能。