外資投信連2賣 法人略見逢高獲利了結跡象

台股指數今 (20) 日仍可見多方控盤力道相當強勁，大盤由一度跌逾 50 點，終場僅下跌 5.99 點，以 13716.44 點作收，成交值略放大至 2176.24 億元，不過，外資和投信連二賣，僅自營商連三買，法人略見逢高獲利了結跡象，合計在集中市場小幅賣超 32.8 億元。

三大法人今日合計賣超 32.8 億元，其中，外資賣超 44.8 億元、投信賣超 0.88 億元，均呈現連 2 賣，僅自營商買超 12.9 億元，為連 3 買。

而外資賣超前 10 大標的依序為群創 4 萬餘張、元大台灣 50 反 1 逾 2.3 萬張，玉山金 1.4 萬張，台積電 1 萬張，中石化逾 7000 張、國喬 6500 餘張，開發金近 7000 張，華邦電和奇鋐均逾 4000 張。

外資買超前 10 大標的依序有，群益 15 年 EM 主權債共 3 萬張、聯電和友達均逾 2.6 萬張，長榮和旺宏均超過 1.5 萬張，元大金逾 9000 張，欣興 8000 張，中鋼 6400 餘張，正新 5700 張，以及世界近 5000 張。

投信方面，賣超前 10 大標的有臻鼎 - KY、上緯投控均超過 2000 張，大成鋼、國產和台泥均逾 1600 張，冠德 1400 張，友達、開發金、世紀鋼和台光電均超過 1000 張。

投信買超前 10 大標的則有元晶 1 萬餘張、旺宏近 4000 張，長榮 3600 張，奇力新、金像電、元太、嘉聯益和聯電均逾 2000 張，寶成達 1300 張，以及華新科近 1000 張。

法人認為，由於萬三關卡已從天花板變成地板，下方支撐力道強勁，儘管法人略見小額的連續賣超，且在歷史高檔之際處在狹幅震盪格局，暫無須過於憂心。

統一證更強調，考量台股第四季進入產業和法人作帳旺季，搭配全球資金寬鬆，不預測指數高點。