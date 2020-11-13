〈華新法說〉認列華新城璟園三期收益 前3季EPS 1.46元 賺贏去年全年

華新麗華 (1605-TW) 今 (13) 日召開法說並公布財報，受惠南京華新城璟園銷售完畢，前 3 季稅後純益 48.17 億元，年增 117.87%，每股純益 1.46 元，賺贏去年全年。

華新第 3 季營收 282.22 億元，季減 2.86%、年減 5.7%；毛利率 10.39%，季減 5.82 個百分點、年增 3.86 個百分點；營利率 6.15%，季減 5.81 個百分點、年增 3.85 個百分點；稅後純益 18.28 億元，季減 36.48%、年增 1977%，每股純益 0.56 元。

華新前 3 季營收 813.58 億元，年減 21.86%；毛利率 11.25%，年增 5.67 個百分點；營利率 6.83%，年增 4.78 個百分點；稅後純益 48.17 億元，年增 117.87%，每股純益 1.46 元。

華新表示，電線電纜與不鏽鋼儘管已轉型發展高單價產品，但中國市場競爭態勢較去年激烈，營運力拚持穩；南京華新城 D 地塊住宅產品「璟園」第三期，第 3 季認列人民幣 3.5 億元收益，已銷售完畢；轉投資公司則受惠下半年營運回升，獲利同步回穩。

華新董事會今日決議資本支出預算案，為垂直整合一體化線纜生產，電線電纜部門將新增智能生產廠房、設備與自動倉儲，預計總投資金額 43 億元。