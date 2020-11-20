台積電領漲指數站穩「萬三」 留意個股漲多拉回風險

台股在權值股王台積電 (2330-TW) 領漲下攻破「萬三」，上市公司市值也跟著水漲船高衝上 41 兆元新高，法人表示，台股在科技產業助攻、外資回籠下指數持續翻揚，但仍應留意部分個股漲多拉回風險。

根據證交所統計，台股本周大漲 438 點，指數收在 13716.44 點，上市公司市值也增加 1 兆 3428 億元來到 41 兆 7957 億元。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸表示，美國總統大選後，加上疫苗研發捷報利多消息激勵，吸引資金行情回流，台股大盤指數一路突破 13000 點關卡。

但要注意的是，大型科技權值股今年以來漲幅較高，研判年底坐擁利多向上一波的空間較為有限，建議第 1 季前多留意尚未漲多個股或部分有利基的中小型股，或有落後補漲空間。

郭修伸進一步指出，大型股今年來漲幅不少，建議可從今年尚未漲多的類股，例如: 手機、車用電子、綠能等產業尋找投資機會。

另外，因新冠疫苗研發傳出好消息，故市場認為明年上半年逐漸解封的機率高，故短線也轉為看好餐廳、娛樂、健身房、國內旅遊等產業，不妨多加留意，但提醒投資人應避開漲多的標的。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在基本面和資金面支撐下，近期盤面呈現健康輪動格局，加上下檔支撐仍強，市場資金持續偏好明年成長，仍可偏多看待台股後市。

廖哲宏表示，儘管全球二次疫情及國際政經情勢雜音浮現，美股亦因高檔持續出現波動，但受惠於能見度佳，且不論在基本面或是資金面都有利後市，預估台股高檔震盪格局不變，維持類股輪動格局，仍可偏多看待。