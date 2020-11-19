「春節泡泡」破滅 陳時中：台商返台須遵守居家檢疫14天

為強化防疫措施，秋冬專案將在 12 月正式啟動，外界關注台商返台是否有「春節泡泡」，減少居家檢疫天數？疫情指揮中心指揮官陳時中強調，過年期間病毒不會放假，仍維持 14 天居家檢疫期，無論台商、歐美返台都不會放行，呼籲台商可提前返國。

陳時中今 (19) 日接受廣播節目專訪，他指出，近來新冠疫情升溫，歐洲多國及美國近期確診數急速攀升，比 3、4 月還要嚴峻，隨著聖誕節、跨年、春節將至，秋冬時節恐有大量移動，返台人潮變多，搭飛機染疫的風險也隨之增加，因此，指揮中心決議，所有入境的旅客不分國籍，都必須繳交前 3 日的核酸檢測陰性報告，希望能藉此阻斷移動的風險。

農曆過年將至，台商返鄉成一大難題，多名台協會長紛紛尋求陸委會協助，主持人提問，若台商包機返台篩檢均為陰性，能否放寬居家檢疫規定，從 14 天縮短至 3-7 天，陳時中強調，病毒不會放假，仍維持 14 天的居家檢疫措施，相關規定不會有改變，不論是台商或歐美返台人士，只要是人潮大量流動，對疫情就是很大的威脅。

此外，許多企業已陸續宣布取消年底大型尾牙活動，包括聯發科 (2454-TW)、富邦金 (2881-TW) 等，陳時中表示，公司考量萬一有突發情況，恐影響到營運，以防疫優先，但指揮中心並沒有禁止，只要能保持好社交距離或有隔板防護，公司還是可以舉辦尾牙。

陳時中指出，秋冬專案將從 12 月起實施至明年 2 月底，剛好與流感高峰期重疊，透過八大場所強制戴口罩，兩種病毒可望一起防堵。

至於目前的口罩產量，陳時中說，國內量能沒問題，每日約可生產 2000 萬片，國家的口袋裡 (戰備口罩) 也存有超過 6 億片，若疫情加劇隨時都可支應國內需求。