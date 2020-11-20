離岸風電銀彈上膛 前10月僑外投資累計達2203億元

今年離岸風電開發加速衝刺，經濟部投審會今 (20) 日表示，在丹麥商沃旭 10 月申請增資 180 億元帶動下，今年前 10 月核准僑外投 (增) 資總金額已達 73.45 億美元，折合新台幣約 2203 億元，創近 10 年來的第四高。

根據投審會統計，今年 1-10 月核准僑外投資件數為 2901 件，年減 11.8%，總投 (增) 資金額 2203 億餘元，年減 25.11%，雙雙較去年同期衰退，主要受 Google 去年增資 260 億元來台設立第 2 座資料中心影響，墊高基期。

至於對外投資方面，今年 1-10 月核准 (備) 件數為 440 件，年減 21.99%，投 (增) 資金額共計 70.4 億美元 (折合新台幣約 2112.5 億元)，年增 19.07%，主要是被動元件大廠國巨 (2327-TW) 併購基美 (KEMET)、豐群水產買下罐頭商 Bumble Bee Food，因而帶動整體金額較去年同期成長。

至於陸資來台投資方面，前 10 月核准件數為 83 件，年減 31.4%；累計投 (增) 資金額將近 1.24 億美元 (折合新台幣 37.18 億元)，年增 36.87%。

此外，前 10 月核准新南向國家來台投資件數為 448 件，年減 17.5%，投 (增) 資金額 3.25 億美元 (折合新台幣 97.5 億元，年減 62.9%；前 10 月核准新設公司件數為 1876 件，新設公司投資金額約 4.58 億美元 (折合新台幣約 137.52 億元)。