離岸風電第三階段區塊開發拚年底定案 總統：促本土供應鏈永續發展

總統蔡英文今 (15) 日接見離岸風電產業開發商及 SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸等人，蔡總統透露，目前正在研議第三階段區塊開發的機制，預計從 2026 到 2035 年間，共釋出 10GW 規模，年底前可望定案，希望建立在地供應鏈的永續發展。

蔡英文致詞時指出，去年底，台灣第一座離岸風場正式商轉，吸引到日本、韓國的團隊，來台學習成功模式，這也顯示我國在離岸風電的發展，已成為亞洲的先驅，正朝向亞洲綠能中心邁進，未來可望與歐洲各風電先進國家合作，共同打進國際綠能供應鏈。

蔡英文說明，台電示範風場預計在今年底建置完成，第二階段潛力場址，包括海能、允能風場，也正在全力建置當中。政府目前正在研擬第三階段區塊開發推動機制，從 2026 到 2035 年間，預計共釋出 10GW 的規模。

台灣 2025 年能源轉型的目標，綠能發電比率提升至 20%，離岸風電的裝置容量也正朝 5.7 GW 的方向努力。蔡英文強調，透過一系列規劃，可望建立本土離岸風電市場，創造長期穩定市場需求，同時帶動在地供應鏈的永續發展。

離岸風電開發商都相當關切第三階段區塊開發釋出的模式，蔡英文掛保證，會用最高的行政效率，建立更穩定的合作機制，來確保、強化與國際夥伴廠商的長期合作發展。

除了曹世綸外，訪賓一行包括沃旭能源亞太區總裁柏森文 (Matthias Bausenwein)、達德能源董事長王雲怡、哥本哈根基礎建設基金彰芳暨西島離岸風電計畫執行長丹尼斯 (Dennis Sanou)、上緯新能源執行長林雍堯、麥格理資本台灣董事總經理陳明信等人。