11月LPR連七凍 一年期3.85%、5年期4.65%

周五 (20 日)11 月份 LPR 報價出爐，1 年期貸款市場報價利率(LPR) 為 3.85%，上個月為 3.85%。5 年期貸款市場報價利率 (LPR) 為 4.65%，上個月為 4.65%，兩者已連續 7 個月保持不變，但也符合市場預期。

資料來源: 中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆款中心

由於本周一 (16 日) 中國人行指出為保持銀行體系流動性合理充裕，進行人民幣 8000 億元 MLF 操作，不過利率維持在 2.95% 不變，已讓市場預估本月份 LPR 不會改變。

值得留意的是 11 月份到期的 MLF 一共有 2 筆，總金額達人民幣 6000 億元，中國人行超額釋出中長期流動性已是連續 4 個月，且 11 月份的規模還創下今年新高。

分析人士指出，中國人行不斷「超額展延」回收的資金，擴大市場流動性，已經預告如果在經濟上沒有出現意外的系統性風險下，未來降息降準的機率極低，也可以說是不用期待。

中國人行早已不斷強調未來貨幣政策會更彈性，這已經意指大範圍降息降準的政策難以推出，但中國人行可利用短、中、長期的貨幣市場操作工具來增加或減少流動性。

從近期市場利率來看，上海銀行間同業拆放利率 (Shibor) 整體呈現上漲趨勢。11 月 5 日至 13 日，隔夜利率從 1.377% 上漲至 2.523%，一年期利率從 3.196% 上漲至 3.205%。這反映出銀行間互相借錢的成本更高，銀行業對資金的需求量更大。

專家認為，在市場利率上漲的情況下，人行擴大公開市場操作力道能夠確保流動性充裕，有利於降低金融機構資金成本並推動企業融資成本下滑。

