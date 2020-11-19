自動車部門太難養！Uber執行長駁出售：我們想找夥伴一起合作ATG

Uber (UBER-US) 執行長 Dara Khosrowshahi 週三 (18 日) 表示， Uber 自動駕駛部門正在尋覓其他公司一起合作自動駕駛項目。

Khosrowshahi 在 RBC 資本市場會議上被問及 Uber 是否考慮出售自動駕駛部門 Advanced Technologies Group(簡稱 ATG)，他回答，「我們的看法是，我們將與其他自動駕駛供應商合作一段時間。」

他提到，Uber 可提供砸重金開發計程車機器人的競爭者、龐大顧客基礎以及寶貴的數據，這些數據是透過共乘業務產生的獲利途徑。

《路透》上週報導，Uber 正與自動駕駛初創公司 Aurora 談判出售 ATG 部門的交易，因為 ATG 部門價格昂貴且要製作完全自動化汽車尚需數年之久，所以 Uber 正在尋覓對該部門可能的做法。

Khosrowshahi 拒絕對該報導直接發表評論，僅稱 Uber 希望建立一個開放網絡，並以內部和外部兼具的方式為 ATG 提供資金。

Khosrowshahi 說：「我們日後將尋覓所有可能的途徑。」

他在 5 月時表示，Uber 對使用業內競爭對手技術採開放態度。

ATG 目前已自外部投資者取得約 10 億美元資金，包括豐田汽車 (TM-US) 和軟銀 (9984-JP)，今年初估值為 72.5 億美元。

Khosrowshahi 表示，若想製造出完全不需要人類監督的全自動汽車，還需要 10 至 15 年，且進展取決於當地法規。