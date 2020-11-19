盤前財經大事搶先讀2020年11月19日

今日操盤前瞻

印尼、菲律賓、土耳其、南非央行利率決策

美國上周首次申請失業救濟金人數

歐盟領袖高峰會

法人說明會：生達

股東臨時會：圓剛、欣大健康

群創董總同聲營運轉佳 全年目標轉虧為盈

面板大廠群創 (3481-TW) 在遠距商機、宅經濟延續下，第 3 季單季轉虧為盈，展望未來，董事長洪進揚、總經理楊柱祥同聲看好面板營運轉佳，面板景氣萬里無雲，第 4 季可望維持獲利，全年目標轉虧為盈，未來也將維持穩定獲利，待營運好轉後，明年也將評估為員工加薪。閱讀全文...

盧明光：碳化矽新品 + 車市回溫 朋程明年營收年增 25% 起跳

朋程 (8255-TW) 董事長盧明光指出，車市景氣第二季落底，下半年客戶拉貨力道明顯回溫，動能將延續至明年，而朋程推出的 SiC MOSFET 封裝，已接獲國際大廠油電混合車訂單，明年下半年就會開始出貨，加上既有產品，營收將重返成長，估年增 25% 以上。閱讀全文...

〈同欣電法說〉Q4 營收估季增個位數續創高 明年 CIS 業績續強

封測廠同欣電 (6271-TW) 昨 (18) 日召開法說會，總經理呂紹萍表示，第四季 CMOS 影像感測器 (CIS) 需求續強，加上車市回溫，營收可望達全年最高峰，估季增個位數，續寫新猷，毛利率也可望改善，明年則看好 CIS 業績持續成長。閱讀全文...

〈裕隆集團法說〉裕隆配息率有望優過去水準 商場開幕時程再延後半年

裕隆集團昨 (18) 日召開法說會，由於裕隆 (2201-TW) 已連續三季獲利，裕隆表示，若全年賺錢，配息率有望優於過去 45-54% 水準，而對於市場關注的新店裕隆城，由於變更設計影響工程時間，裕隆再次將商場開幕時程由 2022 年第二季延至第四季。閱讀全文...

〈中鋼集團法說〉明年首季價量齊揚 東南亞佈局減輕 RCEP 影響

中鋼 (2002-TW) 看好鋼市回溫態勢不變，預計明年首季，將延續價量齊揚的走勢，而面對區域全面經濟夥伴協定 (RCEP) 將衝擊台灣鋼鐵業，董事長翁朝棟認為，衝擊不是大家想像中的那麼大，中鋼因爲在越南等東南亞地區早有佈局，受影響程度輕微。閱讀全文...