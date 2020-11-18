泰國央行利率按兵不動 為阻升泰銖預留空間

泰國央行連續第四次決策會議維持基準利率不變，以節省其有限的政策空間，但市場關注焦點已從利率決策轉移至近期泰銖急升對經濟復甦的威脅。

曾在今年初三度下調利率的泰國央行，週三一致決定將基準利率維持在 0.5%，一如市場預期。

泰銖兌美元近一個月來急升。(圖：AFP)

泰國央行指出，會專注支持經濟復甦，密切關注泰銖走勢，並認為貨幣快速升值可能損害經濟復甦，會在必要時採取適當的貨幣政策工具。

近期泰國經濟已有復甦的跡象，本周發布的第三季國內生產總值 (GDP) 較去年同期萎縮 6.4%，優於市場預期的 8.6%，且優於上一季的萎縮 12.1%，主要受惠防疫限制放鬆後國內經濟活動的復甦，不過，旅行禁令持續實施，仍使該國主要的觀光業受到衝擊。

儘管如此，持續的政治抗議活動和泰銖飆漲仍對經濟構成壓力，使得泰國央行不得不將利率按兵不動，預留必要時採取貨幣政策的空間。

由於外國資金重新流入泰國股票和債券市場，帶動泰銖兌美元近一個月來上漲 3.2%，並使今年以來的跌幅縮小至 0.8%。

泰銖自今年 4 月以來漲幅高達 9%，光是本季就上漲了 4.5%，並一度來到 10 個月新高。泰國財政大臣 Arkhom Termpittayapaisith 日前向央行喊話，泰銖大幅升值正使泰國促進出口以平衡旅遊業收入下滑的努力受到威脅，他將和央行討論阻升泰銖的可能措施。