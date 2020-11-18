川普繼續指控選舉舞弊 開除發表「非常不準確」聲明的網路安全官員

美國總統川普周二 (17 日) 在推特上發文，表示他已經解除國土安全部網路安全與基礎設施局 (CISA) 局長 Chris Krebs 的職務，因為他對 2020 年選舉安全性的聲明非常不準確。

選後至今，川普沒有任何認輸的表述或行動，並繼續推遲交接。他週一仍然發推文，表示是自己贏得了本次選舉，週二繼續強調，虛假媒體的指稱不作數，這次選舉充斥舞弊。

川普在推特上表示，這次選舉存在大量不當及詐欺行為，包括死人投票、不允許觀察員進入投票地點、投票機「故障」將投給他的票轉給拜登，以及很多其他舞弊。「所以，Chris Krebs 已被解除網路安全和基礎設施局局長之職，而且即刻生效。」

川普推特

Krebs 主要職責是領導團隊保護美國大選，此前他表示，沒有證據表明選舉受到外國干涉的影響，在選舉當天，他呼籲美國人保持耐心，並「以懷疑態度，對待所有聳人聽聞和未經證實的主張。」

幾天前，CISA 發表聲明，稱「11 月 3 日的選舉，是美國歷史上最安全的選舉」。

週二早些時候，Krebs 在他的政府帳戶中發推文表示，有關操縱選舉的指控，有 59 名選舉安全專家都同意，這些說法都沒有根據，或在技術上說不通的。

川普顯然並不滿意這個說法，隨後發出解職推文，但又遭推特標註「有關選舉舞弊的說法是有爭議的」。Krebs 之後在個人帳戶上發布推文，表示自己為在 CISA 所做的工作感到驕傲。