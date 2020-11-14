川普：庫莫不信任政府 新冠疫苗到時不會立刻發給紐約州

美國總統川普週五表示，新冠疫苗開發成功後不會立刻提供給紐約。

川普在白宮玫瑰園舉行新聞發布會，稱紐約州長庫莫 (Andrew Cuomo)「必須讓我們知道，他什麼時候準備好接受疫苗，否則我們不會將疫苗交付給不會立刻為人民施打的州。」

「他不信任疫苗來源，這些疫苗來自全球最大企業、全球最棒的實驗室，他不信任的是這個白宮、這個政府，我很痛心的說，除非我們有授權，否則我們不會將疫苗交給紐約。」

在川普發表評論不久後，庫莫回應道，「(川普) 說的都不是真的，意外，意外。」

「過去 4 年來，我一直是川普許多政策直言不諱的反對者。」他補充，川普在總統大選以巨大差距丟掉紐約州，且州檢察官也在調查總統的稅務欺詐行為。

庫莫說：「所以，他對紐約很有意見，老愛將矛頭指向紐約。但這是他自己的問題，是他自己信譽的問題，恐懼在於他將這個國家的醫療過程政治化，這是有充分根據的恐懼。」

紐約州檢察長 Letitia James 也發表聲明，威脅川普若屆時沒有向紐約州提供疫苗，就會起訴川普。「這擺明就是個跛腳鴨總統的報復行為，報復那些反對他政策的人。」 (譯註： lame-duck 跛腳鴨，指一個因任期快滿而失去政治影響力的公職人員)

庫莫高階顧問 Rich Azzopardi 也在推特上回應川普這番話。「州長正努力確保新冠疫情最慘重的社區能取得疫苗。川普對疫情的應對失敗，還對美國人民撒謊稱其不嚴重，因為他擔心選民會因其無能而解僱他。」

庫莫在 9 月下旬宣布，紐約州組成一個由科學家、醫生和健康專家組成的獨立工作組，負責審查美國 FDA 每一個核准的 Covid-19 候選疫苗數據。

庫莫表示，此舉係因許多人質疑白宮是否出於政治目的，試圖趕在大選前加快批准程序，因此紐約州將獨立審查疫苗。「坦白說，我不會信任這聯邦政府的意見，我也不會根據聯邦政府的意見就向紐約民眾推薦。」

加州也跟進紐約州組成疫苗數據獨立審查小組，加州州長 Gavin Newsom 於 10 月 19 日宣布，在加州自組的專家小組審查數據以確定安全性之前，該州不會分發疫苗。

此風一起，華盛頓、俄勒岡州和內華達州也在 10 月 27 日也跟進自組疫苗安全性審查小組，任命自己的專家審查所有獲得聯邦批准的疫苗，必須先進行安全性驗證，通過後才能向大眾提供疫苗。

週一製藥廠輝瑞和 BioNTech 公布新冠候選疫苗的有效性高達 90%，且沒有先前感染 SARS-CoV-2 的證據。然而，輝瑞表示，公司並未接受美國生物醫學高級研究和發展管理局 (BARDA) 的資金，輝瑞在疫苗開發和製造的成本完全靠自籌資金，不屬於川普「神速計畫 (OWS)」的一部分。

川普週五回應，這是個「不幸的錯誤」。輝瑞確實在今年 7 月才與美國政府簽訂疫苗劑量協議，但在更早之前輝瑞就已經在研發新冠病毒疫苗。

川普表示，政府將努力為輝瑞爭取緊急使用授權，這「應該會非常快就取得。」即使輝瑞尚未釋出更多第三階段安全數據，川普仍稱其為「偉大又安全的疫苗。」

「這非常非常快就會批准，這些疫苗將立即分發給前線工作者、老年人和高風險性的美國人。這將只需要幾週的時間，提前非常非常多。」

電影院股、遊輪股、航空股大漲

川普特別提到，經濟正超越預期的正面反彈，道指週五上漲近 400 點。

川普提到政府將很快向輝瑞取得疫苗的緊急授權後，週五電影院股、遊輪股、航空股盤後都大獲提振。

AMC 電影院 (AMC-US) 盤後一度大漲 13%；Cinemark (CNK-US) 漲逾 6%；達美航空 (DAL-US)、美國航空 (AAL-US) 和聯合航空 (UAL-US) 等都至少見漲 2%。

嘉年華遊輪集團 (CCL-US) 漲逾 7%、皇家加勒比遊輪 (RCL-US) 上漲 3.7%，挪威郵輪 （NCLH-US) 上漲 6% 以上。