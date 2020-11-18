鴻海富視智通發表8K影像編碼直播器新品 明年將推5G、Wi-Fi 6機種

鴻海 (2317-TW) 子公司富視智通 (NxVi)，發表全球最小尺寸的專業超高清 8K 影像編碼直播器，鴻海也預告，富視智通明年將推出內建 5G、Wi-Fi 6 模組的無線串流等新機種，加速 8K+5G 的應用。

日本最大廣播電視設備展「Inter BEE 2020」開展，富視智通也發表超高清 8K 影像編碼直播器「Theia T1」，除了具備的先進影像擷取、壓縮與串流能力外，也有體積小、節能省電，高性價比等優勢，能滿足各式 8K/4K 的超高清即時影像應用場景。

富視智通表示，已在鴻海集團不同廠區內完成多項測試與實際應用，結合集團既有的 8K 技術、產品、製造、客戶關係等，搭配富視智通在影像壓縮及串流的專業，能更快速、更大幅度的拓展 8K 生態鏈。

而在鴻海集團資源支持下，富視智通也預告，明年將推出支援 8K 120 FPS、內建 5G 模組或 Wi-Fi 6 模組的無線串流等新機種，加速 8K+5G 的應用，使 8K 影像拍攝到影像顯示的內容製作推播流程更為流暢與普及。

根據調研機構 Markets & Markets 預測，自 2019 年起全球 8K 相關技術的市場將有 55.5% 的複合成長率，並於 2024 年達到 268 億美元規模的商機，在產業 8K 影像解決方案應用上，也有非常大的發展潛力，如廣電、線上直播、音樂會、電競直播、大型場域運動賽事的直播、企業視訊會議、遠距醫療，智慧工廠、安防監控、智慧交通等即時應用。