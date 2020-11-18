【袁志峰專欄】港股市底強，可追落後股

11 月 18 日 - 港股市底強，可追落後股

今天推介 - 中國聯通 (762), 上日收市 $4.86

1) 股市前景

今月以來，恒生指數及恒生科技指數分別上升 9.6% 及 5.3%，顯示資金偏好已轉至舊經濟股，預期此趨勢持續，保險、電訊及醫藥是較落後板塊，短線操作可關注。恒指及國指成份股中，今月漲幅少於 5% 的非科技股包括民生銀行 (1988)、中國旺旺 (151)、申洲國際 (2313)、中國人壽 (2628)、新奥能源 (2688)、石藥集團 (1093)、中生制藥 (1177)、中國聯通 (762)、中國電信 (728)、中電控股 (2)、電能實業 (6) 及港交所 (388)。

今天推介是中國聯通 (762) — 中國三大電訊營運商之一。今年首 9 個月的收入及盈利分別同比增長 4% 及 10%，較同業優勝。受美國政府禁止機構及個人投資個別中資公司影響，股價過去 4 個交易日累跌 12.4%，但制裁措施會否長期執行存在不確定性。現價對應市盈率 11.7 倍，市賬率 0.42 倍，股息率 3.4%，估值吸引。建議買入，目標價 5.5 元，止損價 4.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 133 點，其後輾轉回落，曾倒跌 42 點，收報 26415 點，升 33 點或 0.1%，創 8 個月新高。成交額按日減 1% 至 1436 億元。港股通南向資金轉為淨賣出 5 億元，11 月以來累積淨買入減至 408 億元。

藍籌股 33 升 16 跌 1 持平。舊經濟股跑赢科技股。長和 (1) 及中石油 (857) 分別漲逾 5% 及 4%，是升幅最大藍籌。其次是太古 (19)、領展房產基金 (823)、長實集團 (1113) 及舜宇光學 (2382) 皆漲逾 3%。小米 (1810) 及創科實業 (669) 分別跌逾 4% 及 3%，是表現最差藍籌。其次是騰訊 (700)、蒙牛乳業 (2319) 及瑞聲科技 (2018) 皆跌逾 2%。

恒生科技指數跌 1.8%，成份股 8 升 21 跌 1 持平，大型科技股全線下跌。京東 (9618) 跌逾 7%，是表現最差成份股，其次是美團 (3690)、小米 (1810) 及金蝶國際 (268) 皆跌逾 4%。聯想 (992) 及貓眼娛樂 (1896) 是表現最好成份股，分別漲逾 5% 及 3%。

板塊方面，航運、港口、航空、石油、香港地產及內險股跑赢大市。中遠海控 (1919)、東方海外 (316)、中遠海發 (2866) 及天津港發展 (3382) 漲 7%-9%。中遠海運港口 (1199) 及太平洋航運 (2343) 升逾 3%。國泰航空 (293) 漲 7%。中國太平 (966) 及中國財險 (2328) 漲逾 2%。科技、物管及電訊股下跌。碧桂園服務 (6098)、中海物業 (2669) 及永升生活 (1995) 皆跌逾 2%。

周二上証指數平開，其後輾轉回落，最多曾跌 0.7%，收報 3339.9 點，跌 0.2%。深証成指跌 0.9%，科創 50 指數跌 1.1%。滬深兩市總成交增至約 8500 億元 (人民幣 · 下同)，環比增約 500 億元。滬深股通北向資金淨買入少於 1 億元，11 月以來累積淨買入增至 333 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

政府統計處公布，香港 8 月至 10 月經季節性調整的失業率為 6.4%，與 7 月至 9 月的數字相同，就業不足率亦維持 3.8%。(信報)

4) 個股訊息

金山軟件 (3888) 公布，截至今年 9 月底止，第三季盈利 6.67 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 17.5 倍，每股盈利 0.49 元。期內，持續經營業務收益 13.97 億元，按年升 33.5%。(信報)

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