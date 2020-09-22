凌陽創新影像控制晶片缺貨至年底 估今年營收年增5成創新高

凌陽創新 (5236-TE) 今 (22) 日舉辦興櫃前法說會，副總許世杰指出，受惠筆電需求強勁，影像處理晶片出貨暢旺，預計缺貨狀況將延續至年底，看好今年營收將大幅成長，法人估，凌陽創新今年營收將達 5 成，獲利也可同創高。

凌陽創新為凌陽 (2401-TW) 子公司，持股比約 69%，主要產品為影像處理 (ISP) 晶片，客戶囊括台灣、中國與美系 ODM，應用以筆電居多，去年在全球筆電市占率約 25%，今年隨著新品問世，加上晶圓取得數量較多，市占率可望再優於去年。

許世杰看好，隨著居家辦公趨勢確立，網路攝影機變成筆電、Chromebook 與 PC 的重要設備，加上在筆電滲透率逐步提升，預計 2027 年全球網路攝影機銷售將達 116 億美元，年複合成長率 8.2%，凌陽創新則可隨著整體市場成長。

此外，凌陽創新認為，隨著客戶對規格要求越來越高，產品售價可望維持穩定，目前也積極開發新應用，包括 IOT、AI 市場，預計隨著新品到位，業績將持續成長。

凌陽上半年營收 6.8 億元，年增 48%，毛利率 56%，年增 8 個百分點，營益率 24%，年增 9 個百分點，稅後純益 1.41 億元，年增 127%，每股稅後純益 2.73 元。