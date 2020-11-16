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〈美股早盤〉疫苗樂觀情緒再起 道瓊早盤喜漲400點

〈美股早盤〉疫苗樂觀情緒再起 道瓊早盤喜漲400點 (圖：AFP)
〈美股早盤〉疫苗樂觀情緒再起 道瓊早盤喜漲400點 (圖：AFP)

Moderna 的樂觀疫苗數據，週一 (16 日) 推動四大指數走高，道瓊工業指數早盤漲逾 400 點或 1.4％，接近新高水平，那斯達克指數開盤由跌轉升，漲 0.3％，標普 500 指數漲 0.9％，費半漲 1.4％，台積電 ADR 飆逾 5%。

Moderna 今日開盤飆 11％。該公司表示，根據三期試驗的初步數據，其實驗性疫苗對預防新冠病毒 (COVID-19) 的有效率高達 94.5％。

疫苗利好激勵旅遊板塊，聯合航空 (UAL-US)、美國航空 (AAL-US)、嘉年華遊輪 (CCL-US)、挪威郵輪 (NCLH-US) 開盤分別漲 6％、4％、8.6％和 7.8％。

疫苗幫助提振市場對於經濟復甦的信心，將 10 年期美債殖利率自上週五 (13 日) 的 0.892％推升至 0.914％。

儘管如此，美國疫情依舊嚴峻。數據顯示，過去一週內，美國累計新冠確診數超過 100 萬例，包含週日 (15 日) 新增的 13.3 萬例，並將全美累計確診總數拉升至 1100 萬人，住院率更創下新高水平。

Covid Tracking Project 數據顯示，美國週日 (15 日) 住院數新增 69,987 人。

截至台北時間週一 (16 日)21 時許：  
  • 道瓊指數上漲 405.99 點或 1.38%，暫報 29885.80 點
  • 那斯達克上漲 38.06 點或 0.32%，暫報 11867.34 點
  • 標普 500 指數上漲 30.39 點或 0.85%，暫報 3615.54 點
  • 費半上漲 36.17 點或 1.44%，暫報 2555.99 點
  • 台積電 ADR 上漲 5.64% 至每股 98.48 美元
  • 台積電 ADR 上漲 3.65% 至每股 96.62 美元
  • 十年期美債殖利率上漲至 0.914%
  • 紐約輕原油上漲 4.44% 至每桶 41.91 美元
  • 布蘭特原油上漲 4.11% 至每桶 44.54 美元
  • 黃金上漲 0.01% 至每盎司 1886.40 美元
  • 美元指數下跌 0.04% 至 92.71 點  
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

Moderna(MRNA-US) 早盤上漲 11％，至 99.22 美元

Moderna 週一稱，第三階段的初步試驗數據顯示，自家研發的新冠疫苗有效性超過 94%，可在華氏 36 度至 46 度 (約攝氏 2.2 度至 7.8 度) 冷藏溫度下保存 30 天，華氏 - 4 度 (約攝氏 - 20 度) 下最多可保存 6 個月。

Moderna 還表示，其新冠疫苗沒有出現任何重大的安全問題，受試者多數不良反應僅為輕度或中度，副作用包含注射部位疼痛，以及接種第二劑後的疲勞、肌肉疼痛和頭痛等。

京東 (JD-US) 早盤下跌 6.36％，至 86.22 美元

Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

  • 營收：人民幣 1742 億元，年增 29.2%
  • 營業利潤：人民幣 44 億元，去年同期為 50 億元
  • 歸屬於普通股股東淨利：人民幣 76 億元，去年同期為 6 億元
  • 稀釋後 ADS：人民幣 4.7 元，去年同期為 0.41 元
  • 年度活躍用戶數：4.416 億，年增 32.1%

Q3 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

  • 營業利潤：人民幣 53 億元，去年同期為 30 億元
  • 歸屬於普通股股東淨利：人民幣 56 億元，年增 80.1%
  • 稀釋後 ADS：人民幣 3.42 元，去年同期為 2.08 元

PNC 金融服務集團 (PNC-US) 早盤上漲 2.79％，至 126.21 美元

PNC 金融服務集團週一 (16 日) 宣布將以 116 億美元現金收購西班牙外換銀行 (BBVA) 在美業務，為銀行業自 2008 年金融危機以來的第二大筆收購交易。

目前上述交易均獲雙方董事會批准，預計於 2021 中期完成，合併後銀行資產將達近 5,600 億美元。此外，PNC 預計這筆收購案將使 2022 年公司獲利提升約 21%。

每日關鍵經濟數據：
  • 紐約 Fed 11 月製造業指數報 6.3，預期 13.8，前值 10.5
(圖：紐約 Fed)
(圖：紐約 Fed)
華爾街分析：

儘管近期疫苗喜訊頻傳，幫助提振市場樂觀情緒，Aberdeen Standard Investments 高級投資經理 James Athey 表示，隨著投資人逐漸了解需要花費多少時間才能重振經濟，股市走勢仍可能持續震盪。

Athey 認為 Moderna 的三期試驗結果並未改變疫苗推出的共識預期。市場普遍預計，新冠病毒疫苗將在明年 Q1 中旬獲得批准，並在明年中前廣泛分配，因此，距離經濟回復正常還有很長一段路要走。

Pictet Asset Management 首席策略師 Luca Paolini 稱道：「股市上漲的根本原因在於，復甦腳步似乎相當穩固，財政刺激前景也很樂觀，再加上疫苗消息。儘管疫苗有效性和分配問題仍存在一些疑問，且短期內投資人情緒可能過度旺盛，一切似乎都朝著正確的方向發展。」

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