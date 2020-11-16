〈康控-KY法說〉Q4營運估季增 新舊業務動能足 明後年拚翻轉

康控 - KY(4943-TW) 今 (16) 日召開法說會，董事長呂朝勝指出，過往第四季都是收割季，營運估將優於第三季，而明年來看，車用部件、光學零組件等都有不錯進展，也新增醫療耗材、半導體封測關鍵零組件等，明後年業務將出現翻轉，為營運帶來新動能。

康控第三季每股純益 0.42 元，雖然單季虧轉盈，但相較去年同期 1.85 元仍大幅衰退，前三季每股仍虧 0.56 元。

雖然今年營運受疫情影響，但呂朝勝認為，持續優化技術翻轉業務是趨勢，不僅車用客戶找上門加快合作，光學零組件也有光學廠尋求一同開案，也跨足半導體封測關鍵零組件、醫療耗材等新領域。

康控會計經理戴暐倫補充，目前訂單能見度都是每月看，整體不算太差，當中以車用較佳，目前有電源、液壓、壓力感測器機構件，都應用在電動車上。

戴暐倫透露，車用在未來 1-2 年都持續有開發、認證案，除跟既有的美系電動車終端客戶、Tier 1 的組裝廠，年底還會新增一德系客戶，供應壓縮機零組件，明年可望開始貢獻；另外，雨刮器產品也獲下游客戶好評，可望推廣到新品牌及車款。

光學元件產品方面，戴暐倫指出，現在有一些成績，主要是結合模造玻璃，同樣應用在汽車；半導體封測關鍵零件、醫療耗材也預計明年可以看到貢獻。

由於車用、半導體、醫療等對於低塵、無塵車間以及自動倉儲要求增加，康控今年也擴大資本支出，支應相關建設需求，預計未來低塵、無塵車間將佔整體車間一半以上。

以康控第三季產品營收占比來看，聲學產品 75%、車用 12%、光學零部件 9%、連接器相關 4%，戴暐倫強調，聲學占比下降會是持續性的目標。