康控-KY頂替歐洲同業補足供應缺口 傳特斯拉找上門開明年新案

新冠肺炎疫情導致歐洲工廠開工不穩，市場傳出，特斯拉部分零組件取得有缺口，康控 - KY(4943-TW) 臨危受命，頂替歐洲同業，成特斯拉電池電源感測器機構件重要供應商，且因康控產品供應穩定，特斯拉更直接找上門開發明年新案，正式成為特斯拉供應鏈成員。

康控不評論客戶與訂單事宜，僅強調，客戶確實親自找上門，雙方已在開發明年模組新品。

康控表示，第二季開始，就有看到應用在美系電動車客戶的電池電源感測器機構件急單出現，且拉貨狀況優於預期，至目前為止動能還是非常強勁。康控該產品線剛出貨時每月金額約 500 萬元，第三季時每月金額已達 5000 萬元，成長 10 倍，估到年底時可達 1 億元。

據悉，康控在車用感測器機構件已佈局多年，去年通過客戶認證，但未明顯放量，直到疫情爆發，該美系電動車客戶原本的歐洲供應鏈開工狀況不穩，因此透過當地最大的供應商找上康控，急尋備案。

在客戶拉貨動能強勁帶動下，康控表示，車用占比從年初 1 成左右，到下半年已跳增至 3 成，估全年營收占比約 25% ，除了電池電源感測器機構件，康控也供應液壓、壓力感測器機構件。

也因康控今年臨危受命，成功扮演救火隊的角色，交貨速度以及品質也獲美系電動車客戶青睞，因此該客戶也直接找上門開發明年新案。

不過針對新品、客戶事宜，康控僅透露，雙方簽有保密協定，應用及細節無法透露，但確實有開發新的模組產品，且需要應用到公司的主力技術硅膠，最快明年第二季獲認證後就可開始量產。

康控認為，在既有機構件站穩主力供應商，以及模組新品出貨下，明年起來自美系電動車客戶貢獻將更明顯，目前來看，未來五年訂單都沒有問題。

另外，康控在另一大客戶蘋果的訂單也有新斬獲，除供應新機的聲學元件，更首度拿下智慧錶機構件訂單，康控同樣不評論單一客戶，但看好在客戶新品熱賣、預購熱烈下，第三季已重返獲利、第四季營運將更好，扭轉虧損局面。