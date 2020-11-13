〈台股盤中〉金融、傳產逆勢撐盤 狹幅震盪力守5日線

川普周四頒布對中新禁令，美股四大指數全面收黑，台股今 (13) 日早盤也受拖累，昨日強勢族群皆下挫回檔，隨後在台積電、金融與傳產權值領軍下，翻紅力守 13200 點與 5 日線，預估今日成交量 1700 億元，較昨日收斂。

觀察權值股表現，蘋概三王中大立光表現最強勁，上漲近 1%，台積電盤中也獲買盤青睞，站回平盤上，鴻海則在平盤下徘徊，傳產、金融權值股則逆勢撐盤，包括南亞、台化、兆豐金、富邦金皆在盤中翻紅表態。

高價股由股后領軍，矽力 - KY 昨日法說報佳音，今天強漲逾 4%，站回 2100 元大關，祥碩也跌深反彈，漲幅近 2%，其餘如鈊象、和泰車、玉晶光、寶雅也皆上漲逾 1%，為盤勢增溫。

今日盤面焦點為航運、IC 設計族群，航運如長榮、陽明因第三季財報表現亮眼，今日股價反彈，上漲皆逾 1%，尤其長榮因交易人氣熱絡，成交值僅次台股權王台積電。

IC 設計中矽智財族群最受買盤青睞，創意延續近日強漲格局，再度上漲逾半根漲停板，股價創下三個月新高，晶心科也因營運逐步回穩，大漲逾 4%，其餘如世芯 - KY、智原也有 1% 以上的漲幅。

隨著疫情持續延燒，全球封城再起，加上台股財報季即將結束，法人認為，台股短期突破不易，不過隨著疫苗陸續問世，經濟逐步復甦，仍有利台股中長期格局。