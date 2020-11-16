日本首相菅義偉與奧委會主委巴赫會談 東奧賽事舉辦取得共識

週一 (16 日) 上午，日本首相菅義偉與國際奧林匹克委員會 (IOC) 主席巴赫 (Thomas Bach) 進行會談。雙方就受到疫情影響而延期到 2021 年夏天的東京奧運交換意見。菅義偉說道：「明年夏天，作為人類戰勝病毒的證明，決心要實現比賽的召開。」兩者朝著開賽方向，在攜手合作上取得了一致共識。

根據日本放送協會 (NHK) 週一 (16 日) 上午的最新報導，在東京奧運決定延期舉辦之後，國際奧林匹克委員會主席巴赫再度的赴日訪問。就在 16 日上午，日本首相菅義偉也於首相官邸與巴赫進行大約 30 分鐘會談。

當天會談開始時，菅義偉首先提到「明年夏天，作為人類戰勝病毒的證明，還有向全球傳達日本在經歷過 311 大地震後的持續復興姿態，決心要以復興奧運、帕奧之姿來舉辦東京大會。為了實現安全安心的賽事，會進行緊密合作且全力以赴。」

對此，國際奧林匹克委員會主席巴赫也回應「對首相明示要實現明年東京大會如此的強力奉獻，從內心表示感謝。可以完全共享如此決心。」在協力召開賽事方面取得了一致共識。

此外，巴赫也提到「這次的大會，就疫情後的世界而言，可以做為顯現人類連帶感與團結力的象徵。我們會站在日本身旁。現在，人類或許正走進隧道當中，但也相信奧運聖火將會是隧道前方所能看見的光明。」

巴赫此行將待到 18 日，16 日也將前往東京新宿的奧林匹克博物館，向日本前首相安倍晉三來進行奧林匹克勳章的贈勳儀式，以讚揚他對奧運賽事的貢獻。

巴赫也將與東京都知事小池百合子會面，並且出席大會組織委員會、國際奧林匹克委員會、國際帕奧委員會 (IPC) 的共同會議。還會與東奧組委會會長森喜朗召開共同記者會。

在 17 日，巴赫也預定視察選手村，以及東奧主要比賽場地的國立競技館。