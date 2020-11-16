泰國第三季經濟跌幅收窄 上修全年經濟預期

根據泰國國家經濟和社會發展委員會 (NESDB) 在週一 (16 日) 發布的報告顯示，泰國第三季國內生產總值 (GDP) 與去年同期相比，萎縮 6.4%，好於市場預期，主要受惠防疫限制放鬆後國內經濟活動的復甦，不過，持續的旅行禁令，仍使該國主要的觀光業受到衝擊。

數據顯示，泰國第三季 GDP 年減 6.4%，好於上一季創下歷史紀錄的萎縮 12.1%，並好於市場預期的萎縮 8.6%。

經季節調整後，泰國第三季 GDP 季增 6.5%，好於上一季創紀錄的萎縮 9.9%，並好於市場預期的增長 3.8%，創下 8 年來的最大的季度成長。

對此，泰國政府也將 2020 年全年的 GDP 從先前的萎縮 7.3% 至 7.8%，上調至萎縮 6.0%。此外，當局也將今年全年的出口由先前的萎縮 10%，上調至萎縮 7.5%。

如今泰國正面臨旅遊業低迷、全球需求疲弱、泰銖強勢以及持續數月的國內政治抗議活動。Tisco Group 經濟師 Thammarat Kittisiripat 表示，泰國第三季的數據令人驚訝，但是經濟形勢並未改變，預估直到明年第一季經季都會出現下滑。

儘管泰國當地已隨著感染率放緩而取消了大多數的限制措施，但該國經濟仍持續受到全球需求疲軟和缺乏外國遊客的衝擊。Kasikornbank 資本市場研究主管 Kobsidthi Silpachai 表示：「如今在北半球進入冬季，全球新冠肺炎病例數呈上升趨勢，將在接下來的兩個季度中對經濟成長帶來壓抑。」

泰國政府為刺激經濟，已經推出了 1.9 兆泰銖 (630 億美元) 的經濟激計劃，而泰國央行今年以來也已將利率下調了 75 個基點，至創紀錄的低點 0.50%。