雙11再創銷售規模紀錄 翻轉傳統消費市場版圖

中國雙十一購物節再創銷售盛況，「剁手黨」消費熱情高漲，累計 11 天的雙 11 成交金額達人民幣 4,982 億元，年增 26%，尤其在銷售高峰期間，每秒更達 58.3 萬筆訂單湧入，景順投信指出，新冠疫情改變了消費趨勢，影響短線商業與經濟活動，更加速了全球數位化進程，並為電商平台帶來商機。

景順投信指出，新冠疫情讓人們居家防疫，出門消費購物的意願大幅降低，以台灣為例，在疫情後消費者平日在家裡多待 3.9 小時，假日多待 4.4 小時 (註一)，然而消費需求仍在，消費者轉往電商平台展現購買力。同樣的狀況也發生在中國，根據中國國家統計局的數據，今年前 9 個月，全中國網上零售額超過 8 萬億元人民幣，年增率增長 9.7％。

景順環球消費趨勢基金經理 Ido Cohen 表示，電子商務將繼續瓜分傳統實體零售商的市佔率，以美國電子商務佔零售支出百分比看，目前在美國僅佔 12%，電商占零售業的比例還有相當成長空間，因此依然看好電子商務潛在上漲空間。

此外就評價面來說，Ido Cohen 表示，該族群在今年第三季表現仍舊亮眼，但股價仍較一年前便宜，他們大量投資於送貨能力，卻能同時提升獲利率，並吸引新用戶，數個月內就實現原須 1-2 年才能達成的市佔率增幅，是十分期待的長期投資主題。

疫情改變民眾娛樂習慣，其中以網購的增幅最多

資料來源：經理人，東方線上消費者研究集團 COVID-19 消費行為調查。

https://www.managertoday.com.tw/columns/view/59524。2020 年 4 月 1 日。

景順環球消費趨勢基金更是很早就看到這個趨勢，並從中掌握投資機會，尤其在疫情期間，投資團隊精準掌握這股新科技消費潮流，所選的商品與服務多走在趨勢尖端，相較同類型基金配置更多資產於線上內容，檢視景順環球消費趨勢基金今年 9 月的前十大持股中，電子商務相關持股就達 20% 上下，是最大的投資主題。

Ido Cohen 表示，由於網路崛起，人類正歷經一場消費習慣變革，消費趨勢仍是極具吸引力可獲取超額報酬的領域，基金維持加碼因網路崛起形成的數位消費趨勢，也將觀察是否有新的刺激方案，可能會為投資組合內的部分持股帶來利多。

註一資料來源：經理人，東方線上消費者研究集團 COVID-19 消費行為調查。

https://www.managertoday.com.tw/columns/view/59524。2020 年 4 月 1 日。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。Inv20-0391