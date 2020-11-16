【街口投信】股市及債市週報

【股市】

美國股市上周迎來疫苗發展的正面訊息下，出現顯著上漲的情形。上周一美國藥廠 Pfizer 和 BioNTech 表示，試驗中的新冠疫苗有效性超過 90%。雖然疫苗試驗還在進行仍待批准，但 Pfizer 和 BioNTech 表示，目前為止沒有發現嚴重的安全問題，預料將在 11 月底申請美國緊急使用授權。

此外，前一周週六拜登獲得足以贏得美國總統大選的選舉人票的消息也讓投資人安心，不過先前市場已經消化部分訊息。街口投信分析受到疫苗正面訊息的帶動之下，能源、航空旅遊和金融等板塊漲幅最大，這些板塊是受到封鎖打擊最嚴重的板塊。相反地，科技與成長股，先前漲幅大也較不受封鎖政策打擊的族群跌幅明顯較大。不過，隨著美國疫情升溫，各州推動限制令下，經濟重啟概念個股也出現獲利賣壓，整周美股資金雖大幅度轉移，但仍有逢低買進科技成長股的趨勢。

近期疫苗正面消息陸續傳出，除了最早的 Pfizer 外，Moderna 預料也將發佈相關有效性數據，Fauci 接受 FT 訪問時即表示，可以預見該公司疫苗效果將與 Pfizer 雷同。不過疫情發展上，歐美地區的情況依舊嚴峻，正面的疫苗訊息暫時可減緩市場擔憂的風險，但大規模的施打仍需等待至明年，因此，短暫的風險仍存在。街口投信表示目前市場資金走勢顯示，投資人依舊高度樂觀期待疫苗的順利推出，相關受益族群成為市場持續追捧的標的。

【債市】

儘管歐美疫情持續升溫，但受到 Pfizer 及 BioNTechc 合作研發之疫苗正面消息激勵，及美國大選後政治不確定性降低，帶動新興市場債券指數於上周持續走高。上週墨西哥央行因該國已連續 3 個月通膨高於央行目標區間上緣而意外停止降息，祕魯央行亦維持利率於 0.25% 不變，該國總統遭國會彈劾下台引發民眾大規模抗議，暫代總統職位之國會議長因有示威群眾遭射殺而宣布請辭，其國內政治持續動盪；埃及因實質利率高吸引大量外資於近幾個月大舉湧入當地債券市場，匯率穩定使該國央行於上周降息二碼，為新興市場中少數仍有降息空間之國家；非洲國家尚比亞因未能與債權人達成協議，其債券於周五正式進入違約。

街口投信本周重點關注於周四土耳其央行利率會議，土耳其總統此前撤換央行行長，其財政部長女婿隨後亦宣布請辭，市場對於後續土耳其央行貨幣政策正常化感到樂觀，帶動上週土耳其里拉兌美元上漲超過 11%，目前市場預期該國央行將於周四升息 4.75%，將利率由 10.25% 升至 15%。

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