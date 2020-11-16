台灣大第14屆myfone行動創作獎 投稿4.2萬件創新高

台灣大 (3045-TW) 舉辦的第 14 屆《myfone 行動創作獎》得獎名單於今 (15) 日揭曉，歷經 106 天的徵件以及逾 2 個月的三階段評審過程，其中「原創歌曲組」、「微電影組」分別較去年成長 34% 及 80%，更創下開辦以來的最高徵件紀錄。

微電影組百萬首獎《剝皮辣椒》，以一對情侶間的用餐對話，快速詮釋雙方由平淡日常莫名進入緊張對立、突顯女強男弱，卻又在包容隱忍之際加深衝突的互動關係，獲得評審一致好評拿下百萬首獎，是本屆最大贏家。

向來競爭激烈的原創歌曲組，卻出現第一次首獎「從缺」，不過在歌曲組最佳演唱人中，也出現令人矚目的跨界代表，新生代政治人物鄭朝方創作曲風溫柔的客家歌《家書》，現場與另外兩位入圍者臨場 PK 後，脫穎而出，勇奪「原創歌曲組」最佳演唱人。

微電影組行動影片首獎《寶村便當》，透過停格動畫搭配手機拍攝真人畫面，並以藝術家與居民共餐為主題，相當有創意，獲得評審一致青睞。

台灣大表示，受到新冠疫情的催化，今年主題《蕪去 ‧ 無懼 Fearless》的總徵件較去年大幅增加 25%，達近 4.2 萬件，寫下 8 年來的新高紀錄，在主題上今年更是「疫」夫當關、萬夫莫敵。

訊息文學的兩組首獎都與防疫和民生議題相關，成語詩詞創新應用首獎《人生得疫須禁歡。》改寫兩個字就抱走七萬元大獎；時事組的首獎《政府有燃煤之急 人民有肺腑之炎》，78 歲最高齡參賽者陳蒼多爺爺以精準的對仗，將政府與人民截然不同的立場表達得淋漓盡致而抱得首獎。

「原創貼圖」首獎 10 萬元由作者陳美君連續兩年奪得，這次以作品《日常挑戰》獲獎，透過貓捉老鼠的反諷畫風，利用疫情來表現充滿童趣的「無懼」，生動的創意讓評審細細玩味，由谷底回升，最後異軍突起拿下第一。

微電影組的最佳創意獎《疫備起》，成功詮釋超市搶物資的生動鋪排，緊扣新冠肺炎疫情發展，也呼應人民渴望在疫境中突破荊棘、讓自己無所畏懼的過程。

總經理林之晨表示，14 年來 myfone 行創獎累積投稿件數已經超過 42 萬，成為民間創作高手嶄露頭角的兵家必爭之地，吸引舊雨新知前來較勁，期望透過平台，可以給予更多創作者機會及舞台，並且從中挑選優秀的創作人，幫助他們與商業市場接軌，為台灣打造下一個「李安」或是「五月天」。

林之晨指出，如同今年台灣大哥大「勇敢追夢計畫」首度推出的原創音樂短片《奇幻書店》，創作者新生代導演小忍 (李洹宇) 正是 myfone 行創獎 2018 年的微電影首獎得主，這部作品也獲得熱烈的迴響，上線後迅速累積超過 118 萬的觀看次數。未來也將持續推動台灣的創作能量，繼續從 myfone 行創獎的創作搖籃中，扶植優秀的影視音人才走向大眾，如同今年的主題「蕪去．無懼」一樣，為所有勇敢的創作者，打開更多可能，一起 Open Possible 能所不能。

台灣大基金會執行長劉麗惠表示，14 年來，myfone 行創獎已經累積了許多「創作家族」及「忠實鐵粉」，來自台中，連續投稿超過 11 年的梁家代表 - 梁玲珍，今年也獲得訊息文學三獎及佳作兩個獎項，兒子邱彣也以作品《來電無拒》獲得行動影片三獎。同樣來自台中的簡姓家族更是父子女 3 人訊息投稿數皆破百，產出量相當驚人。

劉麗惠指出，令人印象最深刻的是以《人生得疫須禁歡。》獲得成語詩詞創新應用首獎的張澄月，他的丈夫是今年 77 歲的朱邦彥，四年前因想投稿才開始使用手機，並在 2017 年拿到成語詩詞組三獎，去年也是佳作得主，女兒朱怡潔更以《What the heck is Blockchain?》獲得去年原創歌曲組的三獎，家族的創作能量不容小覷。

劉麗惠強調，台灣大希望透過 myfone 行創獎來拋磚引玉，讓全民踴躍投入創作，激發更多創意，藉由這個大平台，發掘台灣人才，並且讓創意與生活更加貼近。

第 14 屆《myfone 行動創作獎》總計收到來自海內外包括行動訊息、原創歌曲、原創貼圖、微電影四組共 41,933 件作品，頒發近百個獎項，競賽總獎金高達 411 萬元。為讓這些充滿能量的作品可以被更多人看見，台灣大也提供 myVideo、MyMusic、myBook、M+ messenger 等平台，讓這些噴發創意的作品免費上架。

台灣大哥大基金會也將提供這些新銳創作者更多的舞台，包含媒合「微電影組」得獎團隊加入「i 無限數位公益」專案，為非營利組織拍攝公益微電影，讓滿滿的創意可以感染更多的人，鼓勵大眾一起撥開前方阻擋的荊棘，一起用作品讓自己「蕪去．無懼」。

台灣大指出，今年微電影組投稿件數達 794 件，與去年相比件數逼近倍數的成長，質量上更有突飛猛進的跳躍，也讓初次參與決選的評審聞天祥大喊高水準，由李祈悅所執導的影片《剝皮辣椒》，更是第一時間獲得所有評審的盛讚，毫無懸念的拿下百萬大獎，該作品也獲得巴黎、比利時、美國及倫敦等影展肯定，驗證了「是金子到哪都會發光」的道理。

行動影片組則由《寶村便當》脫穎而出，作者蔡易錦與吳岳鴻以流暢的節奏和停格動畫，將擬人的布偶搭配真人實景的拍攝，既是動畫片也是紀錄片，開創了行動影片的更多可能。

最佳演員獎則由獲得微電影二獎的《跑跑停停》男主角李慕恩拿下，從他拿傘的方式、說話的語氣、眼神的聚焦到結尾的哼唱，都將「尷尬」詮釋得十分到位，簡直渾身是戲，特別讓評審王小棣驚豔。李慕恩更特別排開所有拍片行程前來參加頒獎典禮，得知獲獎後驚喜萬分，直呼這個獎替自己的演員之路打了強心針，讓自己更具信心。最佳創意獎則由諷刺疫情期間，大家瘋搶物資的戲劇《疫備起》奪得。

評審楊力州在討論行動影片的過程也提出大哉問，手機的攝影功能越來越好，已經到了可以用 iPhone 完整拍攝一整部電影的地步，加上 5G 的普及，也會讓手機的拍攝軟硬體性能再提升，未來行動影片的發展不再侷限手機裝置本身，而有更多元的方式應用方式可以期待，這也是一種「蕪去．無懼」，打開更多可能的過程。

原創歌曲組延續去年陳子鴻、陳樂融以及侯志堅等超堅強評審陣容，今年更有了新生代製作人剃刀蔣的加盟，再提升了評審檢視作品的標準。整體徵件數較去年成長 34%，投稿者年紀以 30 歲以下為大宗，佔比超過 62%，且多為首次報名的新手，使整體作品稍顯中規中矩而較無記憶點，也破天荒讓歌曲組首獎出現了有史以來的第一次從缺。

不過仍有部分表現亮眼的作品及參賽者獲獎，如 Quinn 葵因分別以《非白》及《樂色》獲得三獎及最佳詞 / 曲創意獎，並且同時入圍最佳演唱人，堪稱原創歌曲組贏家。評審們也給未來想參加原創歌曲的參賽者建議，除了作品的完整度，更應看重詞與曲的搭配及自身的特色，甚至是 Vocal 與歌曲的配合都不能忽略，才能讓評審們留下深刻印象。

今年最佳演唱人一共有 3 組參賽者角逐，包括 Quinn 葵因《樂色》、Charis 蔡佳靈《不用很久的以後》以及鄭朝方《家書》。其中令人驚喜的是，鄭朝方正是曾任民主進步黨發言人、民主進步黨客家事務部主任以及身兼主持人、歌手、新聞主播等多重身分，致力推動客家文化的新生代政治人物。憑藉質樸的歌聲和《家書》傳遞的情感相輔相成，是獲獎的熱門候選人之一，與另外兩位入圍者在現場用歌聲一較高下，鄭朝方用婉約的歌聲，傾訴著一開始不會說客語的母親，嫁到客家庄時，對家鄉分外思念的心情，演唱表現令人動容，獲得最佳演唱人獎項。

訊息文學組的競爭百花齊放，時事組首獎由全場最年長的 78 歲陳蒼多爺爺，以《政府有燃煤之急，人民有肺腑之炎》獲得，工整的修辭對仗，在詞意上更展現超脫政治立場的社會關懷，展現陳爺爺社會觀察的高度，讓侯文詠、吳若權等評審一致表達認同。

成語詩詞創新應用則由張澄月女士以《人生得疫須禁歡。》奪冠，僅改了 2 個字便大大扭轉原意並緊扣時事，二獎作品《口無遮，攔！》也甚是巧妙，透過標點符號就將成語詩詞創新玩出了新高度。

恰巧的是，全場年紀最小的獲獎者，今年僅 17 歲的吳承恩，以《仇人相鍵，分外眼紅》拿下成語詩詞創新應用佳作，與最年長的獲獎者陳爺爺形成了高達 61 歲的最大年齡差，代表創意沒有年齡限制，「蕪去．無懼」更是沒有界線。

故事接龍的評選讓首次參加決審的名作家張曼娟大傷腦筋，對許多參賽者的作品愛不釋手，經過評審們熱烈討論，最後由《對決》勝出。張曼娟指出，這個作品在極短的篇幅中，不但有故事的推進，將文中男女對彼此的控制攻防戰描寫得十分生動，亦有細膩的心理層面，還開玩笑的對評審侯文詠說：「這種控制狂的心態，你是不會懂的」。而《對決》的創作者正是去年一共拿下訊息文學 6 個獎項，獲得 11 萬的大贏家林詠翔，今年又再次展現出色的文筆，拿下故事接龍首獎。

原創貼圖組為全場最年輕的組別，首獎、二獎及三獎皆由 20 世代拿下。其中首獎《日常挑戰》以貓與老鼠為角色呼應「無懼」的主題，猛然一看雖不搶眼，細看每張圖的貓與老鼠互動才發現，張張都用巧思展現無懼精神，讓人越看越驚艷，被評審黃子佼譽為「貼圖界傳說中的第二眼美女」。

在決審的過程中，險些成為遺珠之憾，所幸被評審銳眼挑出，讓作品從谷底反彈變首獎。而作者陳美君意外的也是去年原創貼圖的首獎，連續 2 年在同一個獎項獲獎，成為 myfone 行創獎的首例。

最佳年度情緒獎則由《戰疫英雄－感謝第一線醫護人員》以及《社會新鮮人小牛的日常》並列二獎，平分獎金。《戰疫英雄－感謝第一線醫護人員》以今年眾人又熟悉又害怕的「確診」呈現，扣連時事又實用，而《社會新鮮人小牛的日常》則以「會過去的…」來抒發大家在疫情期間累積已久的負面情緒以及未來的期待，兩個作品呈現了大眾對於疫情不同的看法與感受，都十分有代表性。