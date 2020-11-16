〈金管會備詢〉台新理專A錢影響併購保德信人壽？黃天牧：會綜合審酌

台新銀行理專涉嫌監守自盜近新台幣 3 億元，外界關注台新爆發這麼大的內稽內控弊案，是否影響台新金正在申請的保德信人壽併購案，對此，金管會主委黃天牧今 (16) 日回應「會綜合審酌」，不過事件才剛開始調查，先不用想太多。

銀行盜領弊案層出不窮在今天引發諸多立委關注，黃天牧表示，以後上市櫃公司發生弊案，公司治理評鑑要扣分，而去年中公布的「理專十誡」制度上設計是合理的，不過，對弊案發生後的處理方式，除罰鍰外，會增加制度上的檢討，除了已交代銀行局要提高罰款額度，人員責任的方面也需要依法做一些處理，若有連帶因果關係，相關主管也要連坐開罰。

台新金今年 8 月宣布董事會決議將以 55 億元併購保德信人壽，目前公平會已經核准，進入金管會財務階段，立委關切現在台新銀卻爆出理專 A 錢弊案，是否會讓影響併購審查，黃天牧表示，會「綜合審酌」，不過台新理專的案子才剛浮出、調查才剛開始，先不必想太多，他重申，銀行應以誠信經營為主，理專監守自盜的行為，他很不以為然。

此外，玉山銀行今年 7 月初爆出前理專挪用共 17 名客戶款項，填補自身債務，涉案金額高達 1 億 985 萬元，是今年以來玉山銀第 2 度爆發理專挪用客戶資金案，相關裁罰還未出爐，黃天牧表示，已要求銀行局要更審慎，思考層面更廣，除了罰鍰以外，是否會涉及人員或經營階層裁罰，也都在思考，要看銀行局最後分析。