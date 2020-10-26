〈台灣大拚5G〉瞄準老年商機推科技照護服務 目標明年底前銷售破萬組

台灣大 (3045-TW) 今 (26) 日推出 myAngel 科技照護服務，運用物聯網技術、歷經 3 年時間研發，為高走失風險族群打造 myAngel 御守錶、App 及愛協尋服務，目標明年底前總銷量破萬組。

據衛生福利部資料顯示，目前全台 65 歲以上的老年人口占總人口數 14%，其中，罹患失智症的長者，全台超過 20 萬人，加上具有輕微認知障礙的長者，總數將近 90 萬人。國發會研究預估，台灣將在 2025 年進入超高齡社會。

台灣大看準此趨勢，耗時 3 年透過物聯網技術，開發出 myAngel 科技照護體系，包括 myAngel 御守錶，並委由鴻海 (2317-TW) 代工製造、關心年長者活動狀態的 myAngel App，以及提供協尋功能服務。

總經理林之晨表示，目前市面上也有其他針對追蹤老年人、孩童的智慧手錶，由於精準度不足，無法滿足用戶需求，因此，這回推出的 myAngel 御守錶，強調定位精準度及續航力。

數據長詹兆源指出，由於台灣將邁向超高齡社會，該手錶可確切掌握長者位置，減少長者醜師風險，盼讓年輕人負擔可以降低，看好台灣老年人口潛在需求，目標明年底前總銷售量可望破萬組。