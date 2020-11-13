台灣OTT協會打擊盜版 攜手平台業者打國際盃

台灣 OTT 協會今 (13) 日舉辦產業論壇，理事長錢大衛表示，協會 2017 年成立後，持續致力打擊盜版、提倡正版影視內容，今年也推出正板平台認證標章，未來希望進一步與文化部合作，協助本土影視內容、平台邁向國際，並建立起自主數位廣告生態圈。

錢大衛表示，台灣影視產業能力具備全球競爭實力，但台灣尚未整合所有平台資源，打國際盃，而是由廠商在全球各地單打獨鬥，雖然廠商已做出一定成績，但面對網路無國界、國際競爭，勢必需要產官合作，才能將市場擴大。

錢大衛也舉例，台灣影視內容實力很強，但並未與 OTT 平台有深度結合，現階段主要透過 Youtube、Netflix 放送至全球，雖然成果不錯，但中長期而言可能讓台灣失去影視文化的話語權，因此需要台灣必須要將上下游影視產業鏈結合，而韓國三大無線電視巨頭合資的「Oksusu」，有可以給台灣警惕、借鏡。

文化部次長李連權則指出，未來政府也將研擬對 OTT 平台海外發展，提出一個科發計劃支持，結合文化部、國家通訊傳播委員會 (NCC)、經濟部等，統籌處理 OTT 平台海外發展問題。

已打入海外市場的 OTT 業者也同聲呼籲，希望協會、政府與產業界共同攜手，整合資源打國際盃，CATCHPLAY 執行長楊麗貞、杰德創意執行長林志杰均表示，OTT 平台往國際發展是文化生存保衛戰，台灣影視產業具備創造力，並不能僅有單一業者在海外單打獨鬥。