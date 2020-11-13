亞太電5G資費與三大拉齊 ARPU較4G成長逾3成

亞太電 (3682-TW) 今 (13) 日舉行蘋果新機開賣活動，副總鄧美惠表示，5G 資費價格與電信三雄拉齊，目前消費者接受度高，且有 6 成消費者選擇 1399 元吃到飽方案，帶動 5G ARPU (每用戶平均收入) 值比 4G ARPU 值成長 3 成以上。

亞太電上 (10) 月開台後，同時祭出 5G 資費，有別以往祭出低價策略，共有 7 個級距，分別為 599、799、999、1199、1399、1799 及 2699 元，吃到飽最低門檻為 1399 元，價格級距與中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 及台灣大 (3045-TW) 差別不大。

鄧美惠指出，與策略夥伴 (遠傳) 合作後，網路品質已提升，因此價格也向三大看齊，目前資費推動下來，消費者接受高，其中，1399 元以上資費占整體 6 成，且 5G ARPU 值已較 4G ARPU 值成長 3 成以上，看好蘋果新機銷售動能延續下，5G ARPU 值將持續成長。

亞太電近年積極拓展新經濟領域，包括智慧製造、智慧零售、智慧交通、智慧娛樂、智慧能源與智慧醫療，今年前 3 季營收年增 1 倍，目標明年續翻倍成長。

鄧美惠說，目前消費端與企業端的比重約 7 比 3，看好 5G 世代來臨，將著重發展企業端應用，已與半導體廠、封測廠、石化廠合作，提供企業解決方案，目標 3-5 年內，消費端與企業端營收比重將各半。