00878首次配息0.05元 人氣旺分配收益遭稀釋 靠長線累積息值

ESG 投資今 (2020) 年在市場掀起浪潮，國泰投信今 (13) 日公告國泰永續高股息 ETF (00878-TW)實際配息金額，每受益權單位實際配發 0.05 元，國泰投信表示，該檔 ETF 因人氣高漲，使每單位可分配收益有遭稀釋，觀察 ETF 上市初期多需要一定的調整期以累積帳上息值，建議投資人可長線持有。

全球處在低利率環境，投資人亟欲追求收益，國泰投信今年下半年因此推出台灣首檔結合 ESG + 高股息的台股 ETF，除了考量股息外，更納入時下正夯的 ESG 投資篩選流程，布局 00878 就能一次納入 30 檔永續經營的績優股。惟該檔 ETF 因人氣高漲，規模及受益人數倍增，且基金成立前有逾半成分股已除完息，使每單位可分配收益有遭稀釋，觀察 ETF 上市初期多需要一定的調整期以累積帳上息值。

00878 首次配息每受益權單位實際配發 0.05 元，以 11 月 12 日淨值 15.02 元計算，年化配息率約 1.33%，除息日訂在 11 月 17 日，民眾只要在 11 月 16 日前持有，即可參與本次配息。

國泰投信表示，00878 追蹤的是 MSCI 臺灣永續高股息指數，是台股第一檔將股票以如同嚴謹的債券評級做分類，以 MSCI 數據系統為例，全球共有超過 7500 家大型公司納入其資料庫，200 多位分析師根據 37 項 ESG 關鍵議題及企業風險控管進行評估後，再給予 AAA 至 CCC 等 ESG 評級，而 00878 不僅只挑選 ESG 評級達 BB 級以上的績優股，這些個股近四季也都要賺錢 (EPS＞0)，才會納入成分股，經過把關選擇可永續投資的 ESG 績優股，免去踩到地雷股疑慮，才能長期領息，安心布局。