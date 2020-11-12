〈財報〉騰訊遊戲業務熱度不減 Q3多賺89%

騰訊控股 (0700-HK) 週四 (12 日) 公布第 3 季財報，公司營收和利潤均超出預期，儘管疫情期間經濟下滑，但遊戲業務卻一直熱度不減，成為財報出色的主因。

財報顯示，騰訊 2020 年第 3 季度營收 1254.47 億元人民幣 (189 億美元)，較去年同期成長 29%，市場平均預期為 1238 億元人民幣。純益為 385 億元人民幣，預期為 303 億元人民幣。騰訊股價在連兩天大跌後反彈，週四收盤上漲 4.72%。

基於 GAAP 財報關鍵數據：

第 3 季營收人民幣 1254.47 億元，年增 29%。

營業利益人民幣 439.53 億元，年增 70%；經營利潤率由去年同期的 27% 上升至 35%。

獲利為人民幣 388.99 億元，年增 85%；淨利潤率由去年同期的 22% 上升至 31%。

公司權益持有人應占獲利為人民幣 385.42 億元，年增 89%。

EPS 為人民幣 4.059 元。每股攤薄獲利為人民幣 3.964 元。

部門業績：

網絡遊戲營收年增 45% 至人民幣 414.22 億元；

社交網絡營收年增 29% 至人民幣 283.80 億元；

網絡廣告業務年增 16% 至人民幣 213.51 億元；

金融科技及企業服務業務年增 24% 至人民幣 332.55 億元。

公司展望：

騰訊在新聞稿中指出，第 3 季增長主要反映在受到更為強勁的國內消費需求刺激下，總支付金額上升帶來支付相關服務的收入增長、商業支付和理財平台業務持續擴張，社交支付及小額貸款業務則保持溫和增長。

騰訊稱，網絡遊戲增長主要由包括《和平精英》及《王者榮耀》在內的國內及海外智慧手機遊戲的收入增長所推動。

騰訊同時強調，由於疫情對線下項目的影響，以及若干 IaaS 合同的非經常性調整，企業服務的收入本季度增長放緩。

在用戶數據部分，商業支付日活躍帳戶數及每名用戶的交易額成長強勁，年增超過 30%，主要由於線下交易滲透率上升，以及小程序在雜貨及服裝等零售類別的交易增加。騰訊的理財平台客戶年增超過 50%，資產保有量也有相當增幅。

此前由於中國公布國內互聯網新規草案，加上之前螞蟻集團 350 億美元的 IPO 也被叫停，引發一系列憂心，與阿里巴巴等巨頭相比，騰訊本次財報顯示，其遊戲業務不易因此受到打擊。花旗和摩根大通等券商，建議投資人可考慮逢低買進騰訊股票。