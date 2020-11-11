〈華碩法說〉筆電需求將延續至明年Q2 Chromebook目標翻倍成長

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (11) 日召開法說，展望未來，華碩表示，筆電需求強勁，通路庫存水準仍偏低，加上零組件缺料持續，筆電訂單已可看到明年第 2 季，並將持續強化分眾化策略，力拚明年各產品線成長優於市場平均，其中，Chromebook 將有新案開出，估明年出貨可翻倍成長。

華碩共同執行長許先越表示，依目前訂單分析，明年第 2 季止筆電需求仍強勁，主因是受疫情衝擊，上半年通路商多以庫存消化為主，導致目前整體庫存偏低，加上零組件缺料問題，庫存回補壓力大，其次，後疫情時代遠距工作新常態，也可望支撐需求。

許先越進一步指出，從產業面分析，明年整體筆電需求量將不及今年，但需求可望受惠新生活常態維持高檔，並優於 2020 年前逐年衰退的情況。

華碩共同執行長胡書賓則指出，從筆電各產品線分析，今年第 3 季常規筆電出貨量年增 25%、商用教育筆電年增 123%、電競筆電也年增 85%，明年整體筆電市場仍強，華碩 Chromebook 也將與客戶開新案，明年力拚出貨倍增，電競產品則維持 20-30% 年增目標。華碩目前 Chromebook 產品線占整體筆電出貨約 10-15%。

另外，蘋果 (APPL-US) 推出全新基於 ARM 架構的筆電，許先越認為，短期最大問題仍在消費者習慣、軟體相容性，依目前來看，搭載 ARM 架構的筆電，原本使用 X86 的用戶者接受度仍不高，長期要再觀察英特爾、ARM 兩大陣營消長。