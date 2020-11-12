逾百萬人陷入財務困境 英國恐正步入個人債務危機

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響下，全球經濟備受衝擊，英國面臨嚴重債務問題的人數更超過百萬，英國債務慈善機構 StepChange 在週四 (12 日) 警告表示，英國恐怕正步入個人債務危機。

報告中顯示，英國有高達 120 萬人陷入嚴重財務困難，另有 300 萬人有正面臨財務困境的風險，此外，有 560 萬人已經處於欠款或需借錢維持生計的情況。機構主要根據 3 項指標將定義嚴財務困難，其中包含付不出基本賬單或依靠借貸來償還債務等。

債務慈善機構 StepChange 執行長 Phil Andrew 表示，該項報告顯示出英國陷入債務危機的景象，政府和銀行的保護性措施未能跟上實際情況。「在新冠肺炎疫情的衝擊下，有越來越多的人陷入債務危機之中，最糟糕的時刻還沒有到來。」Andrew 說道。

在本月初，英國政府擴大紓困措施以支持就業和收入，其中包括無薪假保護計劃，而監管機構也要求銀行將貸款還款期限延長 6 個月。StepChange 則敦促政府進一步擴大紓困範圍，包括幫助支付地方稅、提供資金設立無息貸款等。該機構也警告表示，目前為遏制第二波疫情而進行的封鎖，將會加劇債務問題。

雖然官方數據顯示，在封鎖期間英國民眾借的錢更少，儲蓄更多，但 StepChange 警告，仍有數百萬失業或遭到減薪的人，正為持續增加的債務而苦苦掙扎。StepChange 估計，英國有近 1500 萬人的經濟受到疫情所影響，大約佔成年人口的 30%。

StepChange 針對 3297 名英國成年人的調查顯示，受影響的人中有近五分之一正在經歷困難，像是持續 2 天以上每日只吃一頓飯的情況，或者 5 天以上處在沒有暖氣或停電狀態。